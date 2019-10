El periodista Diego Cabot entregó a la justicia los cuadernos originales de Centeno

El periodista de La Nación Diego Cabot entregó hoy a la Justicia los cuadernos originales en los que el ex chofer estatal Oscar Centeno escribió detalladamente hechos y circunstancias que revelaron un sistema de pago de coimas para el acceso a la obra pública en el gobierno kirchnerista, donde están involucrados ex funcionarios y empresarios.



Cabot compareció ante el fiscal Stornelli, a quien explicó las circunstancias en las que le entregaron ese material en las últimas horas.



El diario explicó que Cabot recibió los cuadernos "anoche (martes) por parte de una persona anónima en un local situado a unas 15 cuadras de la redacción" de ese medio.



Según la publicación, Stornelli "confirmó la autenticidad de los seis ejemplares" y dijo a La Nación que "hay un alto grado de certeza de que los cuadernos son los originales".



"Los cuadernos son los mismos que el propio Cabot tuvo en sus manos entre enero y abril de 2018 y que dieron origen a la causa de las coimas, por la que están procesados Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido, junto a más de un centenar de ex funcionarios y empresarios de primera línea. Coinciden con los anotadores identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8", se explicó.



Se recordó que "al ser detenido en la causa que instruye el juez Claudio Bonadio, Centeno declaró el año pasado que había quemado los cuadernos originales cuando sospechó que retenerlos podía traerle complicaciones con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, para quien trabajó como chofer durante toda la era kirchnerista".



Los cuadernos, se añadió, no cambiarían la situación procesal de los imputados pues la justicia "considera probada la veracidad de las anotaciones de Centeno y de los hechos ilícitos reflejados allí, a partir de la confesión del propio remisero y de la admisión de los pagos ilegales que hicieron decenas de empresarios involucrados".



No obstante, la aparición de estos originales serviría para responder a las afirmaciones del kirchnerismo de que solo había "fotocopias".



En los comienzos de 2018 Cabot recibió los cuadernos de manos de un amigo personal de Centeno, quien le había dado ese material para que se lo cuidara.



Cabot los fotografió y los devolvió, tras lo cual hizo una presentación a la justicia, que investigó el caso, donde hubo detenidos y "arrepentidos".



En septiembre pasado el juez federal Claudio Bonadio, elevó a juicio oral el tramo principal de la causa y entre los acusados está la ex presidenta Cristina Kirchner, imputada como supuesta jefa de una asociación ilícita.