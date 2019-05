El peronismo y el radicalismo disputan la gobernación en La Pampa

Este domingo, los pampeanos eligen gobernador. La disputa será entre el peronista Sergio Ziliotto y el radical Daniel Kroneberger. Es la novena parada electoral previa a las Elecciones Nacionales. Hasta ahora, el gobierno de Cambiemos ganó ninguna. En cambio, los peronistas arrasaron en las urnas.

Desde 1983 el peronismo gobierna La Pampa. Carlos Verna, actual mandatario, decidió dar un paso al costado y no buscar su tercer mandato. Lo hizo luego de que le diagnosticaran un cáncer de próstata que después se expandió hacia los huesos.

En su lugar va el diputado nacional del riñón político del jefe provincial y su voz en el Congreso de la Nación, Sergio Ziliotto. El legislador encabezará la boleta del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa). “El gran desafío de mi vida es ser gobernador", dijo en el cierre de campaña.

Daniel Kroneberger afronta un desafío distinto al de Ziliotto. Tiene por delante la posibilidad de obtener un triunfo que se convierta, por valor histórico, en un batacazo para la UCR.

Kroneberger remarcó en cada aparición pública que tuvo desde que venció a Carlos Mac Allister en la interna de Cambiemos que no es parte del gobierno nacional. El ex jugador de Boca fue el candidato del PRO y el que absorbió todo el respaldo oficial. Pero ese espaldarazo no sirvió en el momento de la elección. El radical lo venció y se fortaleció de cara a los comicios generales.

Fuente: Infobae