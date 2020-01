El petróleo WTI y el Brent cerraron en alza ante expectativa de acuerdo EEUU-China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio del petróleo de Texas (WTI) ganó hoy 0,3 % y se situó en US$ 58,23 el barril, y el Brent, de referencia en Argentina, subió 0,51% y operó a US$ 64,57 en el mercado de futuros de Londres.



Así el crudo del mar del Norte, concluyó en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 0,33 en relación a la última negociación, cuando cerró en US$ 64,24.



En tanto, en la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero sumaron US$ 0,15 respecto a ayer.



Las expectativas generadas en el campo inversor por la firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, elevó el valor del crudo, tras cinco días que terminó con pérdidas.