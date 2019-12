El piloto Agustín Canapino no correrá en las 24 Horas de Daytona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El piloto Agustín Canapino, cuatro veces monarca del Turismo Carretera y actual tricampeón, no participará en 2020 en las 24 Horas de Daytona, como sí lo había hecho este año, para abocarse a la defensa del título del TC, la más popular de las categorías del automovilismo argentino.



"No iré a Daytona porque estoy muy cansado, con mucha actividad y viajes, y como no paré en dos años necesito el descanso para entrenarme y para prepararme para lo que viene", dijo Canapino a Télam, luego de la experiencia de este año, donde finalizo octavo en su clase y 30mo en la general.



Canapino, ganador días atrás del Olimpia de Plata en su disciplina por cuarta vez, contó que "la idea el año próximo es seguir peleando campeonatos" tanto en el TC como en el Súper TC 2000, donde terminó quinto en el campeonato ganado por Leonel Pernía; y en el Top Race, donde concluyó tercero en el certamen ganado por Matías Rossi.



Sobre el reconocimiento recibido con un nuevo Olimpia el arrecifeño apuntó: "Después de lo que me pasó en 2018, con la obtención del Olimpia de Oro, no esperaba más, era demasiado. Tengo cuatro Olimpia de plata uno de oro, todos en una vitrina junto a los trofeos por los títulos".



"Los deportistas dejamos la vida en distintas actividades, en distintos deportes, esforzándonos mucho durante todo el año, y por eso estar ternado es un premio y ganar es muy lindo", completó el ganador del Olimpia de Oro en 2018.



Canapino pidió que el motociclismo sea incluido el próximo año en los Premios Olimpia porque "se merecen estar presentes en el evento de premiación más importante del deporte argentino, una actividad tan difícil, sacrificada y exigente como son las competencias sobre dos ruedas".



Canapino fue campeón de TC en 2010, 2017, 2018 y 2019.; de Super TC 2000 en 2016 y de Top Race de 2010 a 2014, 2016 y 2017.