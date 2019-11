El PJ celebró la decisión del Supremo Tribunal de Brasil que pone a Lula más cerca de la libertad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Partido Justicialista (PJ) celebró hoy la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil que determina que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales y quedar firmes, situación que podría determinar la libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



"El ex presidente Lula da Silva se encuentra privado de su libertad hace 579 días y ha visto violadas sistemáticamente las garantías a un debido proceso. Al igual que otros líderes latinoamericanos, ha sido víctima del ´lawfare´, que es el uso del derecho y la justicia para fines persecutorios", indicaron desde el Justicialismo en un comunicado.



El texto lleva la firma del titular del partido, José Luis Gioja; y del responsable de Relaciones Internacionales del PJ, el ex canciller Jorge Taiana.



Los dirigentes peronistas agregan que "la guerra jurídica aparece hoy como una seria amenaza a la institucionalidad democrática en la región".



"Ya lo dejó claro el Papa Francisco cuando manifestó que el 'lawfare', además de poner en serio riesgo las democracias de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales`", citaron.



El comunicado remarca también la confianza en que "esta votación conduzca a la pronta liberación del compañero Lula da Silva, injustamente encarcelado desde abril de 2018 por sacar a millones de brasileños de la pobreza y poner a Brasil como protagonista del escenario mundial".



"Desde el PJ -confiando en representar a la amplia mayoría del pueblo argentino- reclamamos que se termine de manera inmediata con la injusta detención del ex presidente que tiene claros fines de persecución política", agrega el texto.



También exigieron "se le brinde al hermano pueblo de Brasil la posibilidad de elegir libremente" en los comicios, de los cuales el ex mandatario se vio privado de participar.



Anoche el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, decidió implícitamente la liberación del ex mandatario, preso desde hace más de un año y medio, al cambar la jurisprudencia sobre las condiciones jurídicas de detención.



De ese modo, el STF le asestó un duro golpe a la operación Lava Jato, denunciada por abusos e ilegalidades en la prisión del líder opositor y fundador del Partido de los Trabajadores (PT).



La liberación de Lula, preso desde el 7 de abril de 2018, constituiría la mayor derrota de Lava Jato e incorporaría una pieza política de alto voltaje al escenario dominado por Bolsonaro y sus aliados.