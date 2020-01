El plebiscito por la reforma constitucional en Chile será sin voto obligatorio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La reforma constitucional de Chile, que buscaba reponer el voto obligatorio para el plebiscito constitucional de abril, fue rechazada hoy en la Cámara de Diputados en una votación en la que sólo alcanzó a 89 de los 93 votos necesarios para aprobar la iniciativa.



El proyecto había sido aprobada en general en Diputados el 18 de diciembre pero al recibir indicaciones tenía que ser votada en particular, donde no alcanzó los 93 votos necesarios para lograr la media sanción.



El conglomerado de gobierno, Chile Vamos, votó casi en su totalidad en contra, a pesar de que algunos diputados de Renovación Nacional (partido de derecha al que pertenece el presidente Sebastián Piñera) habían votado a favor en diciembre.



De esta forma, el plebiscito del domingo 26 de abril, en donde los chilenos elegirán si se confecciona o no una nueva Constitución, será voluntario, como las anteriores elecciones.



En Chile el voto es voluntario desde el 2012 y desde esa fecha han participado de las elecciones menos del 50% de los chilenos habilitados para votar.