El poeta y arquitecto catalán Joan Margarit ganó el Premio Cervantes 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El poeta y arquitecto catalán Joan Margarit (Lérida, 1938) resultó ganador del Premio Cervantes 2019, considerado el Nobel de las letras españolas y dotado con 125.000 euros, un fallo que le hace un guiño a la realidad plurilingüística española.



Margarit, de 81 años, es uno de los poetas españoles más respetados y tiene en su haber galardones como Premio Nacional de Poesía (2008), el Premio Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya (2008), el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2019).



"Que hayan premiado la poesía es un milagro. No me lo esperaba ni por asomo -señaló el autor en declaraciones al canal RTVE desde Barcelona-. Con 80 años las cosas se ven de otra manera".



El poeta es autor de poemarios como "Estación de Francia" (1999), "Joana" (2002), "Cálculo de estructuras" (2005), "Casa de misericordia" (2008, el título que le valió el Premio Nacional) o "No estaba lejos, no era difícil" (2011), y de ensayos como "Nuevas cartas a un joven poeta" (2009), "Un mal poema ensucia el mundo" (2016) y "Para tener casa hay que ganar la guerra", un título autobiográfico.



El premio, que reconoce la obra de un autor "cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española", fue anunciado hoy por el el ministro de Cultura y Deporte de España, José Guirao.



En el acto de anuncio del ganador, la poeta Ida Vitale ha alabado la calidad de la escritura de Margarit al escuchar uno de sus poemas, leído por Guirao, "No tires las cartas de amor", que dice: "Ellas no te abandonarán. / El tiempo pasará, se borrará el deseo / -esta flecha de sombra- / y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, / se ocultarán en ti, al fondo de un espejo. / Caerán los años. Te cansarán los libros. Descenderás aún más / e, incluso, perderás la poesía. / El ruido de ciudad en los cristales / acabará por ser tu única música, / y las cartas de amor que habrás guardado / serán tu última literatura".



En su anterior edición, el Premio Cervantes sorprendió saltándose su norma no escrita de alternar autores latinoamericanos y españoles, premiando a la uruguaya Ida Vitale tras haber reconocido al nicaragüense Sergio Ramírez en 2017. Con este galardón, el jurado vuelve a su camino habitual.



Los anteriores autores españoles distinguido con el Cervantes fueron Eduardo Mendoza en 2016 y Juan Goytisolo en 2014, ambos catalanes. Sin embargo, la lengua catalana no tenía en la obra de ninguno de estos autores el lugar central que ocupa en la de Margarit.



La entrega del premio tendrá lugar, como cada año, el próximo 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), ciudad que vio nacer al autor del Quijote. Tras la edición de 1979, se estableció que el premio no puede repartirse, ni tampoco otorgarse a título póstumo o declararse desierto.