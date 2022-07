El policía sanjuanino Andrés Cantos avanzó en una nueva ronda más del certamen de La Voz. El hombre oriundo del Barrio Escobar de Rawson fue elegido una vez más por Ricardo Montaner tras interpretar un clásico de Luis Miguel durante una batalla que tuvo lugar en la noche del martes.

Andrés Cantos interpretó la canción “No sé tú” de Luis Miguel junto a Pablo Campos en una de las batallas que tenía programado el team Montaner en el certamen televisivo del momento. Con sed de revancha, el policía pudo avanzar hacia una nueva ronda en esta segunda participación consecutiva.

Publicidad

Tras la interpretación de ambos participantes, cada de uno de los jurados dio su devolución y fue Ricardo Montaner quien eligió seguir apostando por el policía sanjuanino en esta nueva participación dentro del certamen. Andrés participa en la banda de música de la institución policial y leva la música en su sangre porque es hijo del reconocido cantante Abelino Cantos.

En la presentación anterior de este año, Andrés Cantos había interpretado la canción El Patio de Pablo López. No era la primera vez que el veinteañero pisaba ese escenario, ya que en el 2021 participó del programa, fue elegido por Montaner, pero luego quedó fuera durante una de las batallas.

Por ello, en este 2022 no quiso desaprovechar la oportunidad y volvió al programa de canto. Cuando llevaba menos de un minuto cantando, Ricardo Montaner y Lali presionaron el botón y se dieron vuelta debido a que querían que fuera parte de su equipo. Tan solo algunos segundos después, Soledad hizo lo mismo. Quienes no optaron por tomar esta decisión fueron Mau y Ricky.

Una vez que terminó el tema, Andrés dijo: “Estoy de vuelta, estuve el año pasado, canté una chacarera, pero creo que me excedí de energía, pasaron muchas cosas, estaba enojado. Ahora no entra en mi cuerpo la felicidad, gracias”. Acto seguido, Montaner le dio las razones para que el sanjuanino eligiera formar parte de su equipo. La primera fue que “el año pasado lo que sembramos en ti lo pusiste en práctica”. La segunda “porque tienes una voz espectacular que no mostraste la vez pasada”.

Publicidad

Finalmente, Andrés volvió a elegir a Montaner para regalarle un poncho sanjuanino y luego fundirse en un abrazo. “Nos hacen sentir muy bien a los soñadores, a cada artista que se presenta en este escenario enorme, es una sensación muy linda, son sensaciones nuevas de forma permanente, gracias por darnos estas oportunidades”, cerró el cantante.