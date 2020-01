El precio del maíz subió 3,66% en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los precios de los granos operaron en alza en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó la suba de 3,66% verificada en el maíz, en US$ 153,24 la tonelada, impulsada ​​por una combinación de coberturas cortas y expectativas de una mayor demanda de exportaciones de suministros de parte de los operadores.



En ese marco, el contrato de soja pactado para marzo avanzó 0,62%, en US$ 341,62 la tonelada, con lo que revertieron parcialmente la baja de la rueda previa.



No obstante, persisten las dudas respecto al acuerdo firmado entre EEUU y China respecto a los beneficios que puede representar para la producción estadounidense, lo que limitó en parte las ganancias en este mercado.



Por último, los contratos futuros de trigo cerraron con un alza de 0,92% en el caso de la posición marzo, en US$ 209,62 la tonelada, apuntalado por la firme demanda que existe en el mercado internacional del cereal y datos favorables de ventas externas publicados en la jornada de ayer por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).