El precio del petróleo cierra en baja en los mercados internacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) bajó hoy 0,1% y cerró en US$ 56,80 el barril, y el Brent de referencia en Europa, retrocedió 0,28% y cotizó a US$ 62,04, en el mercado de futuros de Londres.



En la bolsa de Nueva York los contratos de futuros de WTI para entrega en el mes de diciembre restaron US$ 0, 6 respecto a ayer.



El crudo WTI ganaba al inicio del día 1%, pero la tendencia cambió tras el discurso de Donald Trump en el Club Económico de Nueva York, donde dijo que están "cerca" de un primer acuerdo, pero resaltó que en caso contrario y no se alcanza un acuerdo "subiremos sustancialmente esos aranceles".