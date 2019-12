El precio del petróleo operó mixto en el mercado internacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) avanzó hoy 0,3 % y cerró a US$ 56,10 el barril, y el Brent, de referencia en el mercado europeo, retrocedió 0,16% y cotizó a US$ 60,85 en el mercado de futuros de Londres.



En ambas plazas el precio del petróleo reaccionó a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anticipó que el acuerdo comercial con China podría posponerse hasta fin del 2020, tras las elecciones presidenciales..



El crudo del mar del Norte concluyó en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 0,10 dólares respecto a ayer y cerró a US$ 60,95.



El alza del petróleo de referencia en los Estados Unidos responde a las expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados recorten el suministro, decisión que se tomaría en la reunión del jueves próximo, que se realizará en Viena.