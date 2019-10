El precio del petróleo subió 1% promedio en los mercados internacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio del petróleo de Texas (WTI) subió hoy 1% y cerró a US$ 53,36 el barril, mientras que el Brent avanzó 0,90% y cotizó en US$ 59,43 El valor del crudo fue impulsado por una estrategia de la OPEP que parece encaminada a seguir reduciendo los suministros y a un dólar algo más débil. En la bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en noviembre sumaron US$ 0,55 respecto de ayer.