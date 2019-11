El presidente de la corte suprema de Brasil decide si Lula saldrá de la cárcel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, Antonio Dias Tóffoli, deberá decidir esta noche sobre un fallo que puede permitir la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el máximo tribunal llegara a un empate cinco a cinco sobre la constitucionalidad de detener a un condenado sin que todas las instancias del Poder Judicial fueran agotadas.



El STF reanudó esta tarde la votación, iniciada hace dos semanas, sobre la constitucionalidad de la prisión a partir de fallos de segunda instancia judicial, lo cual puede habilitar la liberación de Lula.



La Constitución Federal de 1988 establece que nadie debe estar preso hasta que no se agoten los recursos de apelación, salvo en los casos que impliquen peligro para la sociedad, lo cual está ahora en discusión.



En su voto a favor de los "garantistas", el juez Gilmar Mendes acusó a los fiscales de la operación Lava Jato de intentar lucrar con la apertura de una fundación de lucha contra la corrupción con dinero recuperado de los desvíos en Petrobras.



Dijo que el caso de Lula politizó la discusión sobre este principio.



El ex jefe del Ejército y asesor del presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Villas Boas, amenazó la semana pasada al máximo tribunal para el caso de que revierta el entendimiento de 2016 sobre las prisiones con fallo de cámara o de segunda instancia.



Lula está detenido desde el 7 de abril de 2018 por corrupción y se declara como un preso político en una causa para dejarlo fuera de las elecciones que ganó Bolsonaro en octubre del año pasado.