El presidente de Perú promete que no buscará la reelección en 2021

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se consideró "una persona de palabra" al ratificar que no buscará la reelección en los comicios generales de 2021, pese a que algunos de sus rivales políticos alertan contra esa posibilidad.



"Soy una persona de palabra, seré presidente hasta el 2021. No habrá reelección. No traten de confundir a la población", declaró el gobernante anoche en rueda de prensa al manifestar su molestia por los comentarios de opositores que insisten en que se debe buscar una fórmula legal para impedir cualquier intento de reelección.



Vizcarra recordó en varias ocasiones anteriores que la Constitución peruana prohíbe la reelección presidencial e, incluso en diciembre de 2018, impulsó un referéndum en el que la ciudadanía aprobó extender ese impedimento también para los congresistas.



El mandatario afirmó que el aval que dio este martes el Tribunal Constitucional (TC) a su decisión de disolver el congreso el pasado 30 de septiembre dio por cerrada la crisis política que enfrentó durante los últimos años a los poderes Ejecutivo y Legislativo, reportaron medios locales y la agencia de noticias EFE.



Destacó que, con la sentencia del TC, se puso fin a una etapa de confrontación que se inició el 28 de julio de 2016, cuando asumió la presidencia el economista Pedro Pablo Kuczynski y el congreso pasó a ser dominado por el fujimorismo.



Vizcarra añadió que desde marzo de 2018, cuando asumió la Presidencia tras la dimisión de Kuczynski, intentó trabajar de manera conjunta con el congreso e incluso planteó que se adelanten las elecciones generales para terminar con la crisis política, pero su propuesta fue archivada por el fujimorismo.



El mandatario se mostró optimista que podrá retomar su proyecto de reforma política y judicial con el nuevo Legislativo que será elegido el próximo domingo 26.