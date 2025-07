El presidente Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X luego del extendido cierre de listas de candidatos para las elecciones legislativas bonaerenses, fijadas para el próximo 7 de septiembre. En su escrito, Milei se refirió a “imbéciles” y a un “monstruo” sin especificar destinatarios. “Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!”, expresó el mandatario.

Horas antes, el presidente había compartido una publicación de Nicolás Pareja que aludía a un corte de luz, el cual postergó el cierre oficial de presentaciones. El armado libertario en la provincia atribuyó este hecho a “las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre”. Durante la mañana, Milei también difundió mensajes de figuras políticas como Carlos Ruckauf y Diego Valenzuela.

Publicidad

El proceso de cierre de listas estuvo marcado por el acuerdo final entre La Libertad Avanza y el PRO, y por una frágil tregua en el peronismo que estuvo cerca de romperse. Las últimas 48 horas, especialmente la jornada anterior, mostraron el desorden y la feroz disputa interna desatada en ambos espacios. Esto ocurrió luego de que Axel Kicillof se enfrentó a Cristina y Máximo Kirchner, y el gobierno, bajo la dirección de Karina Milei, impuso condiciones que el PRO aceptó con resultados diversos.

Dos cortes de luz entre las 22 y las 23:30 en La Plata llevaron a la Junta Electoral Bonaerense a prorrogar el límite para la presentación de listas hasta el lunes a las 14. La resolución, firmada por los miembros del órgano, indicó que “los apoderados de las alianzas Potencia, La Libertad Avanza, Fuerza Patria y el Partido Libertario solicitaron una prórroga para continuar con la carga de candidatos”. Estos episodios se produjeron mientras las diferencias internas complicaban la confección de las listas para diputados y senadores provinciales de las ocho secciones electorales y los Concejos Deliberantes de los 135 municipios bonaerenses. La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires y el FIT anunciaron sus candidatos dentro del plazo, mientras que el peronismo recién a las 4 de la mañana confirmó los nombres de sus cabezas de listas seccionales, en medio de múltiples disidencias en Fuerza Patria.