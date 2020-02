El Presidente pidió prudencia: "Yo no tengo a nadie detenido sin causa a disposición del Ejecutivo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández pidió hoy "prudencia" en la discusión sobre la condición de ex funcionarios detenidos por presuntos hechos de corrupción y afirmó que, en la Argentina, no hay "nadie detenido sin causa a disposición del Poder Ejecutivo", condición necesaria para que alguien sea definido como "preso político".



El jefe de Estado dijo que, en parte, se trata de una "discusión semántica, que no es menor, porque el preso político es el preso sin causa que está a disposición del Poder Ejecutivo y yo no tengo a nadie sin causa; a mí me molesta porque no los tengo", declaró en una entrevista con radio Continental.