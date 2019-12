El Presidente recibió en su despacho a Omar Gutiérrez por obras con financiamiento internacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien obtuvo el aval del Gobierno para "avanzar con el financiamiento internacional requerido para concretar una serie de obras viales en la Provincia que insumirán una inversión superior a US$ 250 millones", informaron voceros del gobernador.



El gobernador neuquino fue recibido más tarde por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



Por la tarde, junto al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y en la sede de ese ministerio, Gutiérrez mantuvo reuniones bilaterales con todas las empresas que operan en la cuenca hidrocarburífera neuquina para "evaluar la situación actual y las inversiones previstas en la provincia, en particular en la formación geológica Vaca Muerta", detallaron desde el entorno de Gutiérrez.



De acuerdo a lo anticipado por el mandatario neuquino, avanzará con más reuniones con el Gobierno nacional, las operadoras, los sindicatos, las pymes, las compañías de servicio, "para que, con esfuerzos compartidos, sin hacernos los distraídos y cada uno con compromiso, con ganas, (podamos) acelerar el desarrollo de Vaca Muerta".



Sobre las obras, según precisaron a Télam, los proyectos expuestos por el gobernador neuquino ante el Presidente "abarcan unos 230 kilómetros e incluyen tareas en las rutas Nº 23, 60, 26, 43, 17, 65, 67 y 13" y también comprenden "equipamiento para Vialidad y un proyecto ejecutivo para la ruta provincial Nº 7".



En el caso de la ruta provincial 23, se trata de los tramos entre puente de Pilo Lil-Rahue, Puesto Jara-Litrán y Litrán-Pino Hachado que, en conjunto, representan 93 kilómetros y requieren US$ 93 millones de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF), explicaron.



Por intermedio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se financiarán trabajos por US$ 20 millones en la ruta Nº 60, en un tramo de 12 kilómetros en Mamuil Malal; en la ruta 26, en un sector de 6 kilómetros desde Caviahue a Copahue (hasta el empalme con ruta provincial Nº 27); y en la ruta provincial 43, desde Las Ovejas hasta Varvarco, en 5,5 kilómetros.



En la ruta provincial Nº 13 se proyecta la pavimentación de casi 50 kilómetros, con una inversión de US$ 55 millones y el financiamiento de la CAF.



También con financiamiento de la CAF se ejecutarán tareas en la ruta Nº 65, desde Villa Traful hasta la ruta nacional Nº 40. Es un tramo de 26 kilómetros, que demandará una inversión de US$ 30,4 millones.



Además, en la ruta provincial Nº 17 se ejecutará un tramo de 18 kilómetros entre Añelo y la ruta provincial Nº 7, que contará con una inversión de US$ 29,4 millones y financiamiento de la CAF, mientras que en la ruta Nº 67, se invertirán US$ 16,6 millones con financiamiento de la CAF para el tramo entre la Autovía Norte y la ruta provincial Nº 51.



Finalmente, con fondos de la CAF se adquirirá equipamiento para la dirección provincial de Vialidad (por US$ 7,4 millones) y se elaborará el proyecto ejecutivo para la ruta provincial Nº 7 de ruta provincial Nº 5 Cortaderas-Pampa Tril (por US$ 1,2 millones).