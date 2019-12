El presidente ruso pone en duda que prospere el juicio político a Trump

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente ruso, Vladimir Putin, puso hoy en dudas que vaya a prosperar el proceso de destitución contra su par estadounidense, Donald Trump, aprobado por los demócratas por presunto abuso de poder y obstrucción al Congreso.



"Usted plantea la pregunta como si la presidencia de Trump estuviera terminando. Precisamente, yo no estoy tan seguro de ello", dijo Putin durante una rueda de prensa en respuesta a la pregunta de un analista norteamericano.



Putin recordó que el proceso contra Trump "aún tiene que pasar por el Senado, donde los republicanos, por lo que yo sé, tienen una mayoría".



"Difícilmente los representantes de su partido querrán apartarlo del poder por motivos, bajo mi punto de vista, absolutamente fabricados", destacó.



Además, consideró que el juicio político es una continuación de la lucha política de la oposición demócrata contra el jefe de la Casa Blanca, refirió la agencia de noticias EFE.



"Un partido que perdió las elecciones, el Partido Demócrata, quiere lograr resultados por otros medios acusando a Trump de conspirar con Rusia y después quedó claro que no hubo ninguna conspiración. Esto no puede ser el fundamento del impeachment", señaló.



La Cámara de Representantes aprobó el miércoles los cargos de abuso de poder (230 a favor, 197 en contra y una abstención) y el de obstrucción al Congreso (229 por el sí, 198 por el no y una abstención) en contra de Trump.



Trump se convirtió así en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, ambos absueltos.