El protocolo del fútbol: 200 policías para los operativos y persuasión para que no se junten los hinchas

San Juan continúa en pleno aumento de la curva de contagios de coronavirus, que este jueves marcó un récord con 692 positivos en las últimas 24 horas, sin embargo la semana próxima la provincia recibirá a cuatro planteles que disputarán en el Estadio del Bicentenario, en Pocito, las semifinales y luego la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El domingo desde el mediodía llegarán Boca, Racing, Independiente y Colón de Santa Fe en vuelos chárter al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en 9 de Julio, y de allí viajarán a los hoteles donde se alojarán hasta el lunes cuando se disputen los encuentros.

El jefe del operativo, comisario Eduardo García, le dijo a DIARIO HUARPE que alrededor de 200 efectivos estarán encargados de cuidar la seguridad en los hospedajes de los planteles como el traslado hacia el estadio y durante los partidos.

“Tenemos previsto todo el movimiento de los equipos en San Juan e incluso posibles festejos. Apelamos a que los sanjuaninos no se aglomeren en los hoteles ni tampoco en los lugares públicos por la situación sanitaria que estamos viviendo. Damos por hecho que la gente no se va a agolpar, apelamos a que los medios nos ayuden en esto. Cuando veamos que esto no se respeta, vamos a persuadir a las personas que continúen circulando”, afirmó.

Cinco hoteles estarán afectados al alojamiento de los equipos, dirigentes, organizadores y los staff arbitrales. En cada uno de estos sitios se extremarán los cuidados para evitar el contacto entre las personas, incluso al momento de comer y de descansar, por lo que se prevé que cada persona dormirá en una habitación solo.

En cuanto a los hinchas que comúnmente se acercan a los hoteles a sacarse una foto con sus ídolos o conseguir un autógrafo, hay que decir que desde la Policía se pide que eviten este comportamiento. Los planteles ya aseguraron que no tomarán contacto con la prensa ni con los fanáticos, tampoco harán acciones solidarias como visitar un hospital. Todo esto para evitar posibles contagios de Covid-19.

“Los jugadores vienen en sus respectivas burbujas y entrarán a la provincia con PCR negativas. Por lo tanto, no habrá contactos con la prensa ni previamente ni después de los partidos, no van a recibir ningún tipo de regalo ni se sacarán fotos”, detalló García.

El lunes, a partir de las 15 horas, arrancará el encuentro Boca y Racing, mientras que a las 19 se enfrentarán Independiente y Colón de Santa Fe. Una vez terminadas ambas semifinales los equipos retornarán a sus provincias y volverán los ganadores para disputar la final el viernes 4 de junio a partir de las 19 horas.