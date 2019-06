El radicalismo propone suspender las PASO para Presidente

El gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que sería "sensato" suspender las PASO de agosto próximo en las provincias donde no habrá competencia interna, e incluso impulsará una ley en el Congreso para mantener las primarias sólo donde haya más de una lista en pugna dentro de un frente electoral y dar por proclamadas el resto de las candidaturas anotadas.

Incluso, un grupo de legisladores radicales afines a la iniciativa de Cornejo prepararon el texto del proyecto de ley que propone: "Suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para el periodo electoral 2019, a la vez que nos debemos comprometer a generar una reforma integral de la legislación que garantice que los objetivos de las PASO se cumplan a futuro".

"En el caso puntual de las elecciones PASO 2019, no hay ‘candidatos’ a elegir. Cada Frente o Agrupación política presenta una sola fórmula a Presidente y Vicepresidente. Lo mismo se replica en otros distritos del país para los cargos de Legisladores Nacionales. Estas Primarias venideras, por consecuencia, no aporta a lograr los objetivos que tiene la legislación vigente. Consideramos inadmisible que el Estado Nacional tenga que gastar más de cuatro mil millones de pesos para realizar solamente una ‘Gran Encuesta’, movilizando a toda la ciudadanía para que participe de algo que en estas circunstancias, no tiene sentido", explica el proyecto.

De esta forma, se volvió a instalar el debate sobre la conveniencia de hacer las elecciones primarias luego de que el cierre de listas confirmara que no se dirimirán candidaturas en casi ningún espacio a nivel nacional y provincial.

"Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado", sostuvo Cornejo en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

El gobernador aludió así principalmente al gasto que requiere para el erario público la organización de esos comicios del próximo 11 de agosto (se calcula entre 3 y 4 mil millones de pesos), en los que al final casi no habrá enfrentamientos entre distintas listas del mismo frente político para dirimir candidaturas, más allá de casos a nivel municipal.