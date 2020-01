El Reino Unido no logrará un acuerdo satisfactorio con la UE durante 2020 y se esperan más crisis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El acuerdo comercial que el Reino Unido quiere sellar con la Unión Europea (UE) después del "Brexit" no será del todo satisfactorio para ambas partes, al menos durante el 2020 y se espera que se produzcan algunas crisis más durante las negociaciones, según Simon Usherwood, experto en relaciones con Europa y profesor de Política de la Universidad inglesa de Surrey.



"Es probable que este año se llegue a algún tipo de acuerdo, pero no a uno que satisfaga las necesidades de ambas partes. Para cumplir con el plazo, tendrá que haber un proceso de identificación de las prioridades clave, así como un medio para negociar todo lo demás más adelante", explicó Usherwood en diálogo con Télam.



Según el experto, la gran dificultad es que esto causará una situación en la que el Reino Unido pierda muchos de sus vínculos con la UE a fines de año, para tener que reconstruirlos en los próximos años.



"Lógicamente, la solución sería extender el período de transición, pero eso dependerá mucho de si (el primer ministro Boris) Johnson siente que puede capear las críticas que recibirá del público y de sus propios parlamentarios", sugirió.



El primer ministro no quiso pedir una prórroga del período de transición del Brexit más allá de finales de 2020 y lo dejó en claro la semana pasada cuando se reunió con la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien cuestionó los plazos de negociación de Johnson.



Sobre si el Reino Unido alcanzará con la UE un acuerdo comercial futuro que sea productivo, Usherwood, dijo que dependerá mucho de la escala de tiempo que se mire.



"Es difícil ver que las relaciones entre el Reino Unido y la UE alcancen una posición estable en un futuro próximo, dado que ambos todavía tienen que decidir qué es lo que quieren de dicha relación, y los niveles relativamente bajos de confianza que existen como consecuencia del proceso que se dio hasta ahora", agregó.



En ese sentido, el experto predijo que es probable que "veamos algunos años de difícil negociación, posiblemente con algunos momentos de crisis más, especialmente si el Reino Unido continúa poniendo más énfasis en el cumplimiento de un calendario que en el contenido".



Sin embargo, aclaró que también es importante recordar que ambas partes tienen buenas razones para llegar a un acuerdo, "por lo que no debemos asumir que terminará inevitablemente en lágrimas".



Consultado sobre la declaración del coordinador del Parlamento Europeo, el belga Guy Verhofstadt, quien predijo que el Reino Unido terminará volviendo a la UE, porque en las "próximas décadas" los jóvenes se darán cuenta de que abandonar el bloque fue un error, Usherwood dijo en ese sentido que el futuro es muy incierto.



"Es muy incierto que los jóvenes que apoyan más la adhesión a la UE, decidan hacer campaña sobre este tema como una cuestión política en los próximos años", subrayó.



Dijo que si el Reino Unido solicita su reincorporación, se dará cuenta de que todas las excepciones que se ha ido forjando a lo largo de los años ya no se aplicarán, por lo que la realidad de la situación podría acabar resultando menos atractiva.



"Sin embargo, la persistencia de los euroescépticos durante los últimos 30 años ha dado finalmente sus frutos, por lo que no podemos asumir que esta cuestión esté finalmente resuelta", concluyó.