El represor condenado por delitos de lesa humanidad Eduardo Kalinec obtuvo salidas transitorias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex comisario y represor condenado por delitos de lesa humanidad Eduardo Kalinec obtuvo hoy el beneficio de las salidas transitorias desde su lugar de detención en el penal de Ezeiza por parte del juez Enrique Méndez Signorini que integra el Tribunal Oral Federal Número 7 con el argumento de “mejorar los lazos familiares” del sentenciado.



Kalinec, de 67 años, recibió en 2010 una condena a prisión perpetua por secuestros, torturas y homicidios cometidos en los centros clandestinos de detención de Atlético, Banco y Olimpo, que dependían del Primer Cuerpo de Ejército que estaba al mando de Guillermo Suárez Mason.



El ex comisario es el padre de Analía Kalinec, referente de la agrupación Historias Desobedientes, un colectivo que reúne a hijos de represores condenados por delitos de lesa humanidad que repudian el rol que cumplieron sus padres durante los años del terrorismo de Estado.



Por su parte, desde los espacios de Memoria de los Derechos Humanos Atlético, Banco y Olimpo repudiaron esta decisión de la justicia y reclamaron el cumplimiento de prisión efectiva para todos los condenados por crímenes contra la humanidad.



“La decisión del Tribunal Oral Federal 7 revierte los logros alcanzados en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Es un fallo que sienta un antecedente peligroso para los procesos de construcción democrática. Exigimos para los genocidas el cumplimiento de las condenas establecidas en las sentencias sin privilegios”, sostuvieron desde este organismo de Derechos Humanos.



El ex comisario reconoció que había realizado “investigaciones referidas a hechos atribuidos al ERP”, y que hizo el curso de inteligencia en la Escuela de Informaciones, que en 1978 había estado destinado al Departamento Asuntos Subversivos, aunque negó haber participado en delitos de lesa humanidad.