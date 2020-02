El S&P Merval cayó 2,99% arrastrado por el anuncio del reperfilamiento del bono AF20

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El indicador S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó hoy 2,99%, arrastrado por la decisión del Gobierno de reperfilar el vencimiento de capital del bono dual AF20, mientras que el riesgo país cedió 5,5% hasta los 1.997 puntos básicos.



El anuncio de ayer por la noche de declarar "desierta" la licitación de Bonos del Tesoro para financiar el vencimiento del AF20 empujó a la baja casi todos los papeles argentinos durante la apertura del mercado, tanto en acciones como en bonos, sobre todo en pesos.



En este escenario, tras la confirmación de este mediodía para los tenedores de AF20 por más de US$ 20.000 de que el vencimiento de capital se pagará recién en septiembre, bonos y acciones acentuaron su caída, que llegó a superar el 30% en los bonos en pesos.



En el caso del panel líder del índice bursátil porteño, las acciones que más perdieron fueron Transener, que cayó 4,97%; Grupo Supervielle, que perdió 4,91%; Cablevisión Holding, 4,39%; Aluar, 4,23%; y Cresud, que retrocedió 4,19%.



Por el contrario, no hubo ninguna acción de este panel que mostrara alzas en la jornada, ni siquiera que se hayan mostrado sin cambios.



Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street corrieron una suerte similar al cerrar, la mayoría de ellos, con pérdidas de hasta casi el 4%.



Las pérdidas fueron lideradas por Irsa y Banco Macro, con el 3,8%; Banco Supervielle, 3,6%; YPF, 3,4%; Cresud, 3,1%; y Banco Francés, con 3%.



Mientras que las ganancias fueron encabezadas por Despegar, con el 2,2%; Tenaris, 1,8%; Ternium, 1,4%; e Irsa Propiedades Comerciales, 1%.



En el segmento de renta fija, "los bonos en dólares se mostraron mayormente ofrecidos desde el inicio de la jornada, profundizando la baja luego de conocerse el comunicado de Hacienda. Así marcaron al cierre caídas en torno a US$ 2 en promedio para toda la curva", comentaron desde Grupo SBS.



En el de deuda en pesos, hubo "importantes bajas, arrastradas por el nuevo reperfilamiento y las dudas que quedaron respecto de los futuros pagos de vencimientos en moneda loca, que marcaron al cierre bajas entre 6% y 10% en promedio tanto para el tramo CER como floater".



Puntualmente, el bono AF20 fue el que lideró la caída de los títulos argentinos con un derrumbe del 33,21% de su valor durante la jornada.