El SAME inaugura hoy en Buenos Aires los vuelos nocturnos con helicópteros de rescate

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Personal del SAME porteño comenzará a sobrevolar a partir de esta noche la ciudad de Buenos Aires con sus dos helicópteros "lo que permitirá llegar más rápido a los accidentes en autopistas", informó hoy el titular del sistema gratuito de atención de emergencias.



"Ya sobrevolamos a la mañana y a la tarde pero con el nuevo equipamiento de luces y cascos vamos a poder hacerlo también a la noche para una llegada más rápida en accidentes en autopistas", indicó hoy a Télam Alberto Crescenti titular del SAME.



Y agregó que "eso nos posiblita tener un desplazamiento aéreo las 24 horas de los 365 días del año".



El equipo que comandará los vuelos nocturnos estará integrado por un piloto, un copiloto y un médico aeroevacuador del SAME.



La presentación oficial del nuevo equipamiento se realizará hoy a las 19.30 en el helipuerto del SAME, en la sede del Ministerio de Salud de la Ciudad, en Monasterio 480, en el barrio porteño de Parque Patricios.