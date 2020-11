El sanjuanino Edgardo Díaz jugará el Federal A en un equipo mendocino

El Deportivo Maipú de Mendoza confirmó la llegada del lateral izquierdo sanjuanino Edgardo Díaz. El futbolista viene de jugar en Güemes de Santiago del Estero, que milita también en el Federal A.

El jugador es un viejo conocido en la institución Cruzada, ya que había tenido su paso por el conjunto mendocino en el año 2015. Tiene su gran trayectoria por varios equipos del país y del exterior. Futbolísticamente se inició en San Martín donde alcanzó a jugar unos pocos partidos en Primera División, luego pasó a Trinidad, donde tuvo tal vez su mejor paso marcando 10 goles. También vistió las camisetas de Chaco For Ever, San Martín de Tucumán, Juventud Unida de San Luis, Unión de Villa Krause, Güemes de Santiago del Estero, entre otros.

A nivel internacional jugó en el equipo propiedad del “Matador” Marcelo Salas, Unión Temuco, también en Naval de Talcahuano de Chile, Blooming de Bolivia, Kecskeméti de Hungría, entre otros. Díaz tiene 33 años, mide 1,80 y se desempeña como lateral por la izquierda.

El propio jugador dialogó con DIARIO HUARPE y le dijo: “Estaba en Güemes, estaba a punto de renovar, pero con la dirigencia no llegamos a un acuerdo. En medio de eso apareció la propuesta de Maipú y me interesó porque es el puntero de la Zona Sur, así que lo hablé con mi señora, también estaba de acuerdo y cerré en Maipú. Aparte estamos más cerca de nuestras familias”.

Con respecto a renovar las expectativas con el cambio de aire, Edgardo sostuvo que “las expectativas se renuevan, antes de comenzar los entrenamientos estuve averiguando y tengo muchos amigos que hice en el primer paso por el club, a otros los enfrenté y son buenos jugadores. Se está armando un plantel competitivo, hablé con el técnico y está muy convencido del objetivo del club”.

Díaz agregó que “una vez que te llaman, te dejan en claro que el objetivo del club es ascender, así que esperemos cumplir con eso. Yo jugué acá en 2015 y mi paso fue muy bueno, pero me tuve que ir porque Chaco For Ever me ofrecía algo mucho mejor, pero como yo hice bien las cosas en este club, dejé una buena imagen y me volvieron a llamar. Así que tengo que aprovechar esta oportunidad al máximo”.

El equipo de Luciano Theiler ya está en plenos entrenamientos de cara a lo que será la vuelta del torneo del Federal A, que resta saber la fecha de regreso y el formato de campeonato. Díaz ya entrena junto al resto de sus nuevos compañeros y será rival de los equipos sanjuaninos Desamparados y Peñarol.