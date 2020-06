El sanjuanino Hierrezuelo cumple un sueño: jugar en el básquet español

La carrera del basquetbolista sanjuanino Juan Hierrezuelo pareciera no tener techo. Es que el joven surgido en Ausonia no sólo integró el mejor plantel de los últimos años de la Argentina como es San Lorenzo, sino que además pasó por el ascenso de nuestro país como el Salta Basket. Ahora será el turno de cruzar el charco para ir a jugar a Europa.

El Valencia, reciente semifinalista de la Liga Española de Básquetbol, incorporó al juvenil sanjuanino. Si bien vistió este último tiempo la camiseta de Salta Basket en la Liga Argentina, el pase pertenece a San Lorenzo, último campeón de la Liga Nacional (LNB).

El ala pivote de 19 años y 2,03 metros de altura no tuvo el rodaje necesario en el conjunto azulgrana que participó de la inconclusa edición 2019-2020 de la liga, ya que fue cedido a préstamo a Salta Basket. En ese club promedió 2,9 puntos y 1,6 rebotes por encuentro (28 cotejos).

Hierrezuelo habló con DIARIO HUARPE sobre el pase al Valencia y su sueño deportivo. “No es fácil irte de San Juan a España si nadie tiene interés por uno" y agregó que "estoy entrenando en el Valencia Basket desde hace dos semanas. Al principio fue complicado, una decisión difícil por toda la situación que se está viviendo. Tomé la decisión y creo que fue lo correcto haber viajado a España”.

"Es muy importante también tener nacionalidad europea para no ocupar cupo de jugador extranjero, así las posibilidades se abren un poco más”, sostuvo Juan.

La información del traspaso fue hecha pública por la Agencia GP Sports, que tiene enrolado al deportista. En principio, Hierrezuelo se sumará al segundo equipo Taronja.

Sobre su paso por Argentina, el talento sanjuanino dijo: “Fueron cuatro años en el primer nivel de la Argentina donde aprendí muchísimo entre San Lorenzo y Salta, a quienes les agradezco haberme enseñado todo. Además, los momentos que viví en la Selección Argentina fueron inolvidables, por eso un chico de mi edad que vivió todo eso tiene que ser muy inteligente para absorber todo eso en tan poco tiempo”.

Hierrezuelo añadió que “hace algunos años tuve una charla con un entrenador me preguntó hasta dónde quería llegar porque veía en mí las condiciones necesarias para poder llegar lo más arriba posible. Que si llegaba a jugar a nivel profesional en Argentina, que no me conformara con eso, que siempre vaya por más, que no sea conformista”, recordó y así fue que hizo tomando desafíos más importantes.

Destacó también el rol de su familia en toda carrera deportiva al decir que “siempre me apoyó en cualquier decisión que yo tomara". Y contó que cuando se decidió en viajar a Europa "se pusieron muy contentos cuando me salieron todos los papeles para poder irme”.

En el futuro, el joven sanjuanino tiene en claro que debe seguir trabajando y así lo aclara: “Mis objetivos son poder mantenerme en este nivel y con entrenamiento poder ir mejorando". A fin de cuentas, el interés por llegar a una liga más grande siempre están presentes.

Cabe destacar que Hierrezuelo integró el seleccionado argentino de básquet 3x3, que se adjudicó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en octubre de ese año en Buenos Aires.