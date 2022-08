Maximiliano Cevilán es un joven que estudia diseño gráfico y se puede decir que cumplió el sueño del pibe: trabajar para su banda favorita. El sanjuanino es fanático de Las Pelotas y tuvo la oportunidad de diseñarle la imagen y el logo del 25 aniversario al grupo que nació de la mano de Alejandro “El Bocha” Sokol en el año 2013. Esto le dio oportunidades para compartir sus creaciones con otros músicos de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando Maxi conoció a Patricio Rossney, responsable de prensa de Las Pelotas, en una prueba de sonido que hicieron cuando vinieron a tocar en San Juan, en el 2011. De esa forma, entabló un vínculo con Pato que le abrió una de las puertas más importantes de su vida. “Un día me llamó y me preguntó cómo me veía para hacer un logo y una imagen por los 25 años de la banda. Si lo miro a la distancia es el primer gran trabajo que tuve”, contó Maxi.

“Para mí fue genial y después me llamaron otras bandas de Buenos Aires y San Juan”, continuó.

El logo para el 25 aniversario de Las Pelotas, creado y diseñado por Maxi Cevilán.

El fanatismo de Maxi Cevilán comenzó cuando tenía 11 años y todavía cursaba el primario. Comentó que su amor por Las Pelotas le permitió viajar a muchas provincias y hacer amistades en el país. Recorrió Córdoba, el norte y localidades del Cuyo, de acuerdo a Maxi. “Las veces que pude irme para ver a la banda, lo hice”, dijo.

“Tanto Germán Daffunchio como Alejandro Sokol acercaron muchas de las vivencias que teníamos nosotros, del barrio, la vida cotidiana y la rabia contra el sistema que se vive repitiendo. La música conecta y es lo que me llevó a tener historias muy personales con las canciones”, siguió relatando el diseñador del rock.

Remera con el logo impreso de los 25 años de aniversario de Las Pelotas. Foto: Maxi Cevilán.

Su admiración por Las Pelotas también lo llevó a tener un bar temático en homenaje al exlíder del conjunto liderado por Alejandro "El Bocha" Sokol. El negocio se llama “Lo del Bocha” y pronto planea reinaugurarlo, ya que tuvo que cerrarlo por las dificultades impuestas por la pandemia. “En las paredes hay dibujo de bandas que sigo como los Ratones Paranoicos, los Gardelitos, Rolling Stones, The Beatles, entre otros. Es un ambiente tranquilo y la idea es salir de las típicas listas de sonido para crear nuestra propia clientela”, detalló.

“Estamos luchando para volver. Más ahora que está tan difícil conseguir un trabajo, no hay nada mejor que ser jefe de uno y apostar por los sueños”, señaló Cevilán.

Maxi Cevilán junto a su padre en el bar "Lo del Bocha". Foto: gentileza.

Hace poco también tuvo la oportunidad de diseñarle la imagen al grupo de Buenos Aires Heroicos Sobrevivientes, al cumplir 35 años de su carrera. “Los chicos lo pasaban en los recitales, pantallas y lo imprimieron en remeras. La oportunidad de hacer el logo de los 35 años fue un bombazo y que se me reconozca de alguna manera en la cancha”, contó Maxi. También, hizo labores gráficas para sanjuaninos como los 33 de Mano y Viejo Transistor.

Diseño de Cevilán para los Heroicos Sobrevivientes. Imagen: Maxi Cevilán.

“Es muy lindo que se convoque para eso y dejar una marca”, agregó. De esta manera, Maximiliano destacó la importancia de las construcciones gráficas para el ámbito musical, porque es una herramienta comunicativa e identitaria, más allá del producto musical.

Un diseño para la banda sanjuanina Viejo Transistor. Imagen: Maxi Cevilán.