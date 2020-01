El sector inmobiliario no prevé indicios de actividad hasta marzo tras cerrar el peor año histórico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El sector inmobiliario estimó que hasta marzo no se registrará "ningún indicio de actividad" en la compra-venta de inmuebles, tras lo que se anticipó que el balance de 2019 cerrará en los niveles más bajos de operaciones desde 1991, año en que se inició la serie histórica.



"Hasta marzo estimamos que no habrá ningún indicio de actividad", expresó a Télam el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad, Carlos Allende, tras registrarse en noviembre 18 meses de caída consecutiva en la medición interanual.



Para Allende, la continuidad de la caída que se espera para diciembre "reflejan el parate del sector de todo este año y evidencian las dificultades que se profundizaron a partir de septiembre" y a la vez el sector podría estar ante el peor año de escrituraciones desde 1991.



Si se toma como referencia el acumulado de estos 11 meses, se concretaron en la ciudad unas 30.146 operaciones, el sector advierte que 2019 estará por debajo de las 33.000 operaciones del piso histórico.



Además de la situación macroeconómica general -incluidas las altas de financiamiento- que explica la caída de un año y medio, en los últimos meses la actividad se vio resentida por medidas vinculadas como la posibilidad de acceso a las divisas por el cepo cambiario.



El reciente impuesto del 30% a la compra de dólares no haría más que dificultar cualquier operación, se anticipa en el sector, y cuyos efectos iniciales coincidirán con enero y febrero, que son los dos meses estacionalmente bajos



Ante este complejo panorama, Allende aseguró que los distintos actores inmobiliarios están "dispuestos a participar de todo diálogo con las autoridades para salir de esta recesión que ya lleva un año y medio".