El seleccionado chileno decidió no jugar el amistoso ante Perú

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado chileno de fútbol decidió hoy no jugar el amistoso ante Perú programado para el próximo martes 19, en el marco de la fecha FIFA, por la situación política y social que atraviesa el país.



La decisión fue tomada por los propios futbolistas en una reunión que realizaron luego de la primera práctica en el predio Juan Pinto Durán de la capital chilena.



El director técnico de la "roja", el colombiano Reinaldo Rueda, liberó a los jugadores y éstos retornarán a sus respectivos clubes.



La idea de no jugar el amistoso ya la había adelantado el mediocampista Charles Aránguiz, de Bayer Leverkusen, de Alemania, en su arribo al país.



"Hay un ambiente difícil. En mi opinión no se debiera jugar, respetando lo que está pasando en el país. Es un tema que se puede conversar en Pinto Durán y ahí ver lo mejor", expresó el compañero de Lucas Alario en el equipo alemán.



Además, el defensor Gary Medel posteó en su Instagram: "Como equipo hemos tomado la decisión de no jugar el partido amistoso pactado con Perú, en atención al momento social que vive nuestro país. Somos jugadores de fútbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Sabemos que representamos a un país completo y hoy Chile tiene otras prioridades mucho más importante que el juego del próximo martes. Hay un partido más importante que es el de la igualdad, el de cambiar muchas cosas para que todos los chilenos vivan en un país más justo".



"Apoyamos las manifestaciones, pero sin violencia y sin heridos, tanto del lado de los manifestantes, como de las fuerzas de orden. Chile necesita paz, pero tampoco que se olviden las demandas que originaron este movimiento", cerró el ex Boca Juniors.



Desde Perú advirtieron que el partido debía jugarse ya que habían empezado a venderse las entradas para el partido que iba a disputarse en el estadio Nacional de Lima.



No obstante, la federación chilena afirmó en el comunicado que le avisó a sus pares de Perú la decisión de suspender el amistoso.