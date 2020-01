El seleccionado de menores tendrá 25 jugadores para el Torneo Argentino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado masculino de menores, que participará como equipo en el Torneo Argentino (ex Liga A2) de vóleibol, contará con un plantel de 25 jugadores según informó hoy la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).



La lista está integrada por Eugenio Gaiottino, Ezquiel Vázquez, Bautista Peralta Vitullo, Lucas Astegiano, Nicolás Oldani, Imanol Salazar, Ramiro Gatman, Leandro Peral, Cristian Colombatti, Nahuel García, Nahuel Rojas, Martín Leguizamón, Giuliano Turcitu, Bruno Forte, Lautaro Di Cosmo, Tobías Belfiore, Gabriel Zurdo, Valentín Durdos, Lucas Conde, Enzo Haureluk, Jano García, Bruno Resch, Facundo González, Fabrizio Franzese y Manuel Albrecht.



El seleccionado menor debutará en el Torneo Argentino este sábado frente a Once Unidos, rival al que enfrentará también el domingo en Mar del Plata.



Para esta ocasión, el técnico Pablo Rico está trabajando con los jugadores Sub 18 que en este 2020 tendrán como principal compromiso el Sudamericano clasificatorio al Mundial de la categoría 2021.



Argentina jugará el Torneo de ascenso, su décimo quinta participación en 16 años (sólo faltó en 2019), en la misma zona que Once Unidos, Paracao, Vélez y San Lorenzo, por lo que sumará ocho partidos de ruedo hacia el Sudamericano.