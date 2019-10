El seleccionado Sub 23 de Argentina se mide otra vez con México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino Sub 23 de fútbol se enfrentará mañana a su par de México, en el segundo amistoso de la serie que sostendrá ante el mismo rival, en su preparación camino hacia el certamen Preolímpico que se jugará en Colombia en enero venidero. El encuentro se desarrollará en el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca, desde las 18.00 hora local (20.00 de Argentina). En el primer cotejo, disputado en la noche del sábado, se registró un empate en dos tantos. El zaguero central Cristian Romero (Genoa, Italia) y el mediocampista Lucas Robertone (Vélez Sarsfield) convirtieron para el equipo del DT Fernando Batista. Para mañana, el entrenador argentino no podrá contar con el atacante Adolfo Gaich (San Lorenzo), expulsado en el primer partido. Luego de obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 (agosto pasado), el seleccionado Sub 23 disputó otros dos encuentros de preparación: le ganó a Bolivia (5-0), en Banfield, y a Colombia (3-1), en Argentinos Juniors.