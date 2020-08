El SEP y Chimbas no llegaron a un acuerdo en una mediación laboral 

Un reclamo sindical se trató este martes en el Primer Juzgado Laboral. Se llevó a cabo una audiencia de mediación entre el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) con la Municipalidad de Chimbas, donde se trató la persecución que recibió una empleada de la comuna por ser miembro del sindicato. Pese a este encuentro, no hubo acuerdo entre las partes y se fijó otra audiencia para el 22 de setiembre. Las partes van a alegar y luego se dará sentencia.

La damnificada es Maria Eva Saldivar, que se despeña como auxiliar administrativa en la Delegación Este. Sobre lo sucedido, Saldivar manifestó: “Tengo 27 años de servicio y jamás tuve el destrato que tengo ahora, y eso que han pasado muchos intendentes. Es muy duro ir a trabajar pensando en lo que te podes encontrar. Un día llegué y el escritorio y la computadora no estaban. No me daban tareas en toda la mañana y preguntaba la razón de esto y no había respuesta. Después me desplazaron de mis funciones”.

Saldivar fue desplazada de sus funciones en el Municipio de Chimbas.

La empleada municipal e integrante del sindicato sostuvo que “el problema es por formar parte del SEP”. Sobre esto, Saldivar concluyó: “Hay muchos compañeros que no pueden hablar y que no tienen un relación de dependencia como la nuestra, y si hablan los echan. Por suerte tenemos un sindicato que nos apoya”.

Sobre esto, el secretario general del SEP, José Díaz, dijo “nuestros miembros de comisión y delegados están recibiendo una persecución en el municipio de Chimbas. Una de las empleadas ha sido desplazada de sus funciones. Por eso hemos recurrido a la Justicia por una conciliación”.

