El socialismo español obtendría amplia victoria y podría formar gobierno progresista, según sondeo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Partido Socialista (PSOE) del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, obtendría una amplia victoria en las elecciones del próximo 10 de noviembre en España, lo que le permitiría formar un nuevo Ejecutivo progresista solo con el apoyo de Unidas Podemos o buscando el respaldo de Ciudadanos, según el sondeo que hizo público hoy el estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).



No obstante, la encuesta preelectoral, que otorga a los socialistas un 32,2% de los votos y entre 133 y 150 diputados, un resultado mejor que el de los comicios de abril -en los que obtuvo 123 escaños-, se realizó antes de que se conociera la sentencia contra los líderes secesionistas de Cataluña, que desencadenó disturbios violentos, y la exhumación del dictador Francisco Franco.



Ambos hechos sacudieron a la sociedad y la política española y, probablemente, tendrán consecuencias que este estudio no midió.



El sondeo del CIS, de hecho, no pronostica una escalada del partido de extrema derecha Vox, como detectaron los últimos estudios privados publicados por la prensa española, que situaron a la fuerza de Santiago Abascal en tercera o cuarta posición, incluso por delante de Unidas Podemos y Ciudadanos.



De acuerdo con las estadísticas del instituto público, la victoria del PSOE sería con una ventaja de 14 puntos sobre el conservador Partido Popular (PP) de Pablo Casado, que obtendría un 18,1%, y entre 74 y 81 diputados, mejorando sus resultados del 28 de abril, cuando llegó a penas un 16,7%.



En el escenario más favorable para Sánchez, los socialistas sumarían mayoría absoluta con Unidas Podemos, que recuperaría su tercera posición, por delante de Ciudadanos, con un 13,7% y entre 37 y 45 escaños, también incrementando su representación actual.



En el rango más bajo llegarían al umbral de la mayoría, con 170 escaños, y en el mejor, la superarían con 195. A ellos se les sumaría el partido de nueva formación Más País, del ex Podemos Íñigo Errejón, que llegaría a dos diputados, o entre 3 y 4 a través de su alianza con los valencianos de Compromís.



La novedad que aporta el CIS es que Sánchez también tendría abierta la opción de formar gobierno con el apoyo de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, partido que obtendría un 10,6% y entre 25 y 35 diputados.



El CIS enfría así las previsiones de una subida exponencial de Vox, que otras encuestas privadas colocaban por delante de Ciudadanos, y hasta de Unidas Podemos.



Según el estudio, el partido ultraderechista alcanzaría un 7,9% del voto y entre 14 y 21 escaños, con lo que retrocedería respecto a la representación que obtuvo en los comicios de abril, cuando irrumpió en el Parlamento español con 24 diputados.



La encuesta también prevé una suba del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que con un 4,4% de los votos, llegaría a entre 16 y 18 escaños, superando incluso a Vox en número.



Los últimos sondeos del CIS fueron puestos en entredicho por los partidos opositores, que acusan al director del organismo y ex miembro de la cúpula del PSOE, José Félix Tezanos, de manipular las encuestas.



No obstante, la última macroencuesta previa a las elecciones del 28 de abril se acercó bastante a los resultados.



El líder de Podemos exigió recientemente su renuncia después de que Tezanos pidiera el voto para los socialistas en una entrevista, rompiendo con la neutralidad institucional del organismo público.