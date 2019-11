El sueño mundialista del Sub 17 argentino lo rompió Paraguay en octavos de final

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado argentino Sub 17 sufrió una dura eliminación del campeonato Mundial de la categoría de Brasil al caer esta noche ante Paraguay, en octavos de final, por 3 a 2, luego de terminar ganando el primer tiempo por 2 a 0.



El cotejo se desarrolló en el estadio Kleber Andrade, de Cariacica, Vitoria, y contó con el arbitraje del búlgaro Giorgi Kabakov.



Exequiel Zeballos y Matías Godoy, a los 27 y 42 minutos del primer tiempo anotaron los goles para la ventaja parcial del seleccionado argentino que dirige Pablo Aimar. Pero Paraguay lo dio vuelta en el segundo tiempo, cuando descontó con gol en contra Lautaro Cano a los 13 minutos, lo empató Diego Torres a los 27, y Diego Duarte lo cerró a los 41.



Los paraguayos intentaron presionar alto a la Argentina desde el arranque del encuentro, pero los dirigidos por Aimar manejaron la pelota a dos toques y desvanecieron esos intentos de los albirrojos.



Paraguay modificó entonces ese planteo y pasó a la concreción de ataques rápidos que tenían como destinatarios a los vertiginosos "Diegos", Torres y Duarte.



Esto, sin embargo, no le reportó buenos dividendos a los conducidos por Gustavo Morínigo en esa primera etapa, aunque en la segunda mitad ambos iban a ser decisivos en el resultado con sus dos conquistas.



Pero en esa primera mitad el que llegó por primera vez con riesgo fue Argentina con un remate de Matías Palacios desde la medialuna que obligó a la estirada del arquero Ángel González.



Y acto seguido llegó la apertura del marcador para Argentina cuando, tras un desborde de Luciano Vera, el posterior centro fue conectado con un cabezazo por Zeballos doblando las manos del guardavallas paraguayo.



Ya con la ventaja Argentina se hizo dueño, desde el juego y lo psicológico, del desarrollo del encuentro, lo que le permitió irse al descanso aún con mayor tranquilidad cuando Francisco Flores peinó un tiro libre lanzado por Palacios al que no llegó Bruno Amione pero sí Matías Godoy, el goleador de Atlético Rafaela, que con remate bajo y cruzado, de derecha a izquierda, puso un 2 a 0 a esa altura totalmente justificado.



Pero en la segunda etapa todo iba a cambiar, para pesar de Argentina y euforia de Paraguay, a partir de los aciertos en las modificaciones practicadas por el entrenador de los "guaraníes".



Es que el ingreso de Matías Segovia por el "chiquilín" Fernando Ovelar (15 años) le dio mayor consistencia a los ataques de los paraguayos, que, a través de una buena gestión del recién ingresado, llegó al descuento cuando su remate final rebotó en el arquero argentino Rocco Ríos, pegó en Cano y terminó ingresando unos centímetros dentro del arco albiceleste, algo que el árbitro debió corroborar a través del VAR.



Acicateado por esa conquista Paraguay fue por el empate con su arma históricamente más poderosa: el juego aéreo.



Y en uno de los tantos centros que lanzó sobre el área de Argentina, que se vio afectada por el descuento y empezó a temer por su victoria parcial, regalándole demasiado terreno a su rival en la tenencia del balón, éste le cayó dentro del área a Torres, que definió con una media vuelta que se clavó junto al poste izquierdo del arco albiceleste.



Y a cuatro minutos de cumplirse los 90 regulares, Diego Ariel Duarte, el joven jugador de Olimpia, cuyo padre lo bautizó con esos nombres porque admiraba a Maradona y el "Burrito" Ortega, se inspiró en una rápida acción personal y regateando llegó hasta el interior del área argentina para clavarle la pelota a Ríos contra el ángulo derecho con un violento zurdazo.



Después ya no hubo espacio para nada más que mostrar la impotencia argentina, reflejada en la expulsión de su "joya", el sanlorencista Palacios. Esa fue la imagen de la decepción y el dolor que causó esta eliminación prematura pero, sobre y ante todo, la evidencia de un sueño roto que parecía tener bases sólidas cuando el cordobés Aimar lo empezó a construir en el predio de AFA.



De esta manera Paraguay enfrentará en los cuartos de final a Holanda el próximo domingo, en el mismo escenario del juego de hoy, a Holanda.



Los otros tres partidos de cuartos de final los protagonizarán Corea del Sur-México, España-Francia y Brasil-Italia.







- Síntesis -







Argentina: Rocco Ríos; Kevin Lomónaco, Alexis Flores, Bruno Amione y Lautaro Cano; Luciano Vera, Cristian Medina y Ignacio Fernández; Matías Palacios; Exequiel Zeballos y Matías Godoy. DT: Pablo Aimar.



Paraguay: Angel González; Fabio Barrios, Rolando Ortiz, Rodrigo Melgarejo y Santiago Ocampos; Fabrizio Peralta, Rodrigo López, Wilder Viera y Fernando Ovelar; Diego Duarte y Diego Torres. DT: Gustavo Morinigo.







Goles en el primer tiempo: 27m. Zeballos (A) y 42m. Godoy (A).



Goles en el segundo tiempo: 13m. Cano (A), en contra, 28m. Torres (P) y 41m. Duarte (P).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Segovia por Ovelar (P), 8m. David Ayala por Fernández (A), 15m. Juan Sforza por Cano (A), 25m. Alan Velasco por Zeballos (A),



44m. Junior Quiñonez por López (P) y 45m. Ulises Lezcano por Duarte (P).



Amonestados: Melgarejo, Viera, Ovelar y Barrios (P). Amione y Velasco (A).



Incidencia: 45m. del segundo tiempo expulsado Palacios (A).







Estadio: Kleber Andrade (Vitoria).



Arbitro: Giorgi Kabakov (Bulgaria).