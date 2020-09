El suizo Hirschi se impuso en la duodécima etapa del Tour

La tercera fue la vencida. Después de ver como se le escapaba la victoria por un suspiro en la segunda y tercera etapas de la 107ª edición del Tour de Francia, tras ser segundo y tercero, el joven suizo Marc Hirschi ha logrado por fin el triunfo en la 12ª etapa de la ‘Grande Boucle’, la de mayor kilometraje de este año, de 218 kilómetros. En un día de tregua entre los favoritos a la espera de la dura etapa de este viernes, la primera gran jornada de montaña con hasta siete puertos en el recorrido.

Marc Hirschi supo atacar en la última subida del día, Suc au May (2ª, 3,8 kilómetros, al 7,7%), cuando iba en compañía de Marc Soler y de Maximilian Schachmann, logrando una diferencia que poco a poco fue aumentando, por más que por detrás un grupo selectos de corredores, entre los que se encontraban Soler, Herrada o Alaphilippe intentaran darle caza, pero el joven suizo (22 años) se defendió muy bien y acabó logrando su primera victoria como profesional y la primera en el Tour, que se dice pronto. Esta perla del Sunwe b no olvidará con facilidad este 10 de septiembre de 2020.

Tal como se esperaba el día estuvo marcado por los intentos de fuga, ya que el perfil de los cuatro puertos así lo favorecía, protagonizados también por corredores españoles, entre los que se encontraban Luis León Sánchez o Imanol Erviti, además de los ya mencionados Soler y Herrada.

La etapa se fue cociendo a fuego lento, a la espera de la última cota, decisiva, ya que se encontraba a 26 kilómetros de meta. Y fue precisamente en este terreno en el que Marc Hirschi empezó a llamar por tercera vez a la puerta de la gloria. Marc Soler fue el primero en moverse en el grupo de los escapados, pero hasta su rueda llegaron Hirschi y Schachmann. Los tres rodaron juntos unos pocos metros. Hirschi se dejó caer a rueda del trío, hasta que lanzó su ataque. Lo hizo en la recta final de la última cota del día y rápidamente fue abriendo hueco, como prueba el hecho que en dos kilómetros lograra ya 23 segundos de margen.

Tras coronar en primera posición Suc au May, Hirschi se lanzó a un descenso vertiginoso, con alguna que otra derrapada, jugándosela y sabiendo que por detrás venían sus perseguidores como lobos a por él, no así el pelotón con los favoritos, que se tomaron el día de tregua. El joven suizo no podía descuidarse, pero a su favor tenía el diseño final de la etapa, con los tres últimos kilómetros mirando hacia arriba, no así como en la novena etapa en la que fue cazado, con amplias rectas en el camino.

De esta forma, Hirschi mantuvo la diferencia hasta el final e incluso la alargó un poco, cruzando la línea de meta con 47 segundos de margen sobre Pierre Rolland, con Herrada 5º y Soler el 12º; en la previa de la gran y decisiva etapa de este viernes.