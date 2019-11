El superávit comercial con Brasil fue de US$ 290 millones en octubre, el mayor del año

La Argentina obtuvo en octubre el mayor superávit del año en la balanza comercial bilateral con Brasil, al alcanzar un saldo favorable de 290 millones de dólares impulsado por un desplome de las importaciones del 32% y un crecimiento más moderado de de las exportaciones del 4%.



En base a cifras del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, las consultoras Abeceb y Ecolatina destacaron hoy que en octubre de 2019, la balanza comercial bilateral entre Brasil y Argentina arrojó el mayor superávit del año de US$ 290 millones, más que revirtiendo el déficit de US$ 70 millones alcanzado en igual mes del año pasado.



Esta mejora obedeció al desplome de las importaciones (-32% i.a.), ya que las exportaciones, aunque estuvieron en terreno positivo, avanzaron a un ritmo mucho menor (+4% i.a.).



En tanto, el trabajo resaltó el fuerte deterioro del flujo comercial, que marcó un piso para el mes que no se registraba desde 2005.



Por otro lado, la mejora de las exportaciones se atenúa al tener presente que las compras de Brasil al resto del mundo crecieron más de 10% interanual y como resultado, la participación argentina en el gigante sudamericano pasó de 6,1% en octubre de 2018 a 5,7% en 2019.



En el acumulado a los primeros diez meses del año, la Argentina registra un saldo positivo de US$ 665 millones, de manera que casi la mitad se explicó por el resultado del último mes.



El saldo, más que contrarresta el déficit totalizado en el acumulado enero-octubre de 2018 que fue de unos US$ 4.160 millones



"Considerando la tendencia del último mes y que la economía argentina no se recuperará en lo que resta del año, el saldo comercial alcanzaría US$ 950 millones en 2019, producto de importaciones que caen significativamente por encima de las exportaciones", planteó Ecolatina.



Por su parte, Abeceb hizo eje en que "la recuperación de Brasil incrementaría su demanda de importaciones, mientras que la suba del tipo de cambio en Argentina brinda mayor competitividad a sus exportaciones".



Esto explica la expectativa de que el superávit argentino con Brasil se incremente en los próximos meses, lo cual resulta importante si se considera que Brasil es el principal socio comercial y es el destino del 16% de las exportaciones argentinas en los primeros 9 meses de 2019.