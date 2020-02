El técnico Gallardo siguió el partido de Reserva y no dio pistas sobre equipo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, quien estuvo siguiendo el partido de Reserva ante Banfield, no realizó trabajos tácticos que den pistas respecto del equipo titular para el fin de semana por la fecha 20 de la Superliga.



El puntero del campeonato podría repetir la formación que arrancó jugando ante Unión, a pesar de que el propio entrenador cambió el equipo y la disposición tactica a mitad del primer tiempo, haciendo ingresar a Juan Fernando Quintero por Lucas Martínez Quarta.



De todas manera habrá que esperar los trabajos de pelota parada de mañana o inclusive hasta el mismo día del partido para conocer la alineación que irá de arranque y, en especial, el sistema defensivo que el domingo pasado modificó al pasar a defender con línea de cuatro.



Lo cierto es que una probable formación sería con Franco Armani; Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafaél Borré.



Por su parte, Gallardo no realizó la conferencia de prensa que suele brindar los viernes en forma habitual, porque tuvo que salir antes del predio de Ezeiza para realizarse chequeos médicos, tras la operación de cálculos renales que se realizó a inicios de la semana pasada.



El equipo 'millonario' volverá al trabajo mañana, en horario vespertino, en el Monumental, donde -luego de los trabajos de pelota parada- quedarán concentrados para el partido correspondiente que comenzará a las 19.40 del domingo.



River, que ganó los últimos 4 partidos que disputó, necesita sumar de local nuevamente, porque aún no pudo ganar dos encuentros seguidos en su cancha, mientras en condición de visitante mantiene una racha impecable de 8 victorias y apenas una igualdad.



River es el puntero del campeonato con 39 unidades y sostendrá el partido del domingo ante Banfield, con anterioridad a lo que afrontará Boca. que tiene 36 unidades y visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, desde las 21.45



En cuanto al encuentro de Reserva, que ganó River por 3-2, el lateral Fabrizio Angileri fue titular en el elenco 'millonario', pues tiene necesidad de sumar rodaje, a partir de que los marcadores de punta ostentan cuatro amonestaciones cada uno. Y en caso de suspensión, el ex Godoy Cruz de Mendoza podría ser necesario en el cotejo con Estudiantes, en La Plata, por la fecha 21.



Tras el partido, el marcador lateral dijo: “Hablé con el cuerpo técnico para sumar minutos en Reserva y me sentí muy bien, sé que tengo que esperar porque mis compañeros están muy bien y tengo que aprender y esperar que me llegue la oportunidad”, puntualizó.



También estaba previsto que jugase el volante Cristian Ferreira, de bajos rendimientos en los últimos encuentros, pero como el uruguayo De la Cruz asomó con dolores lumbares durante los últimos días, el 'Muñeco' Gallardo prefirió no arriesgarlo.



Además, el colombiano Jorge Carrascal como el mediocampista Julián Alvarez recién retornaron esta semana desde Colombia, donde disputaron el Preolímpico clasificatorio hacia los Juegos de Tokio 2020.



El partido de la jornada, disputado en River Camp, fue dirigido por el DT Gabriel Perrone, ya que el habitual técnico Juan José Borrelli está afectado a un combinado Sub 20 que disputará desde este fin de semana la Copa Libertadores juvenil.