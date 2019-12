El TOF 6 da a conocer la sentencia en el juicio de "Coordinación Federal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Tribunal Oral Federal Número 6 de la ciudad de Buenos Aires dará a conocer mañana la sentencia en el juicio de “Coordinación Federal”, compuesto por dos causas unificadas que comprenden delitos de lesa humanidad cometidos en dos centros clandestinos de detención ilegal.



Las víctimas de estos crímenes, que son juzgados por los magistrados, Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero, estuvieron cautivas en los centros de Superintendencia-Coordinación Federal y en otro conocido como Azopardo.



En una de las causas se procesaron 67 hechos que incluyen 4 homicidios, privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y el segundo de los expedientes comprende a integrantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación que fueron secuestrados por agentes del terrorismo de Estado.



Están imputados en este juicio Carlos Enrique Gallone, Eduardo Norberto Comesaña, Raúl Antonio Guglielminetti, Fausto Mingorance, Rafael Romero y Juan Manuel Grosso.



También mañana y el martes, continuarán las audiencias el tercer "megajuicio" que se realiza en San Juan a 34 ex miembros de las fuerzas de seguridad y al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello acusados por delitos de lesa humanidas.



El ex fiscal está acusado de ser partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación.



El miércoles seguirá el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de la ciuad bonaerense de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.



También proseguirán los testimonios en el juicio por delitos de represión ilegal en la denominada "Contraofensiva montonera", entre 1979 y 1980.



El jueves, en Chubut, se incorporarán pruebas en el juicio al ex policía Tito Nichols y al ex marino Hernán Álvaro Hermelo por la desaparición del militante del Partido Comunista Ángel Bel, quien fue secuestrado en noviembre 1976, en Trelew, junto con su hijo, Pablo, que por entonces tenía ocho meses.



En Jujuy habrá nuevas testimoniales en el proceso en el que se investigan 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.



El jueves y viernes proseguirán en Mar del Plata las testimoniales en el proceso por crímenes de lesa humanidad en los que resultaron víctimas al menos 272 personas en esta ciudad, con un total de 43 imputados.



El juicio abarca tanto secuestros y privaciones ilegítimas de la libertad ocurridas desde el 7 de diciembre de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976.



Por último, el viernes, en Mendoza se reanudará el debate que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 resultaron desaparecidas y tres ejecutadas.