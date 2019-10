El Tribunal dará su veredicto a las 14 en el juicio por corrupción en Río Turbio

El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer hoy a las 14 el veredicto en el juicio al ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain y al ex intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna por el supuesto desvío de 50 millones de pesos destinados a construir un camino que nunca se hizo. Ambos tienen un pedido de cautro años y seis meses de condena por parte de la fiscal de juicio Fabiana León. La audiencia se inició hoy con las últimas palabras de Pérez Osuna, quien está detenido. Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero darán a conocer la sentencia a las 14 en la sala de audiencias de la planta baja del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550. "Cada cargo que ocupé fue para servir a la gente y para servir a la comunidad", sostuvo Pérez Osuna al hablar por última vez durante casi 15 minutos. Además, aseguró que la obra no se hizo "por una decisión política" del gobierno cuando asumió en diciembre de 2015. Osuna hizo un repaso de todos sus cargos públicos como intendente, diputado y en YCRT. "Jamás he nombrado a ninguno de mis hijos, no puedo decir lo mismo hoy. Hoy hay hijos de funcionarios nombrados en la empresa en Buenos Aires, con 200.000 pesos de sueldo. Esas son las diferencias de una gestión a otra", criticó. Sobre la construcción del llamado "camino de los mineros", de siete kilómetros por la que es sometido a juicio, dijo que "hubo una decisión política de este gobierno de no querer hacer esta obra, no fue por los valores", y aludió a varias obras que no fueron concretadas por Nación en Río Turbio tras el cambio de gobierno. "Me sorprende y me duele que digan que soy responsable de sustraer estos fondos, jamás en mi vida ni en la Municipalidad ni en la provincia me he prestado a eso ni me voy a prestar nunca a sustraer fondos a nadie", agregó. Perez Osuna sostuvo que "si la Municipalidad de Río Turbio hubiese tenido los 494 millones de pesos esta ruta se hubiese comenzado y terminado". Además de Lascurain y Perez Osuna, son juzgados el ex coordinador general del Yacimiento Miguel Angel Larregina, el ex asesor Juan Vargas y el diputado provincial Horacio Mazu. El delito por el que están procesados es "peculado". Según la acusación, se entregaron como anticipo de obra 50 millones de pesos "sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa Fainser S.A, de Lascurain, a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre, y el restante el 9 de diciembre de 2015".