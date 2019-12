El uruguayo Nicolás Lodeiro abrió la posibilidad de regresar a Boca en un "futuro"

El volante uruguayo Nicolás Lodeiro, actualmente en Seattle Sounders de Estados Unidos, reconoció hoy que volvería a Boca Juniors en "un futuro" porque le tiene un "cariño especial".



"Me voy para Boca. Es Nacional o Boca el futuro. Nacional es mi casa, el club de mi corazón, de mi vida y ya lo dije que quiero volver sintiéndome útil. Después Boca porque le tengo un cariño especial, por todo lo que me brindó, por el amor de los hinchas", eligió el ex jugador "xeneize" cuando le preguntaron sobre qué club elegiría para una segunda etapa.



Lodeiro, que dejó Boca en julio del 2016, se consagró campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos el pasado 10 de noviembre.



"En el primer momento que me fui no era fácil dejar Boca para ir a Estados Unidos. No te puedo mentir, todos me preguntaban: ‘¿Te vas a ir a Estados Unidos?’ Y sí, yo estaba convencido", recordó en una nota con Ovación de Uruguay.



"Hablé con Guillermo (Barros Schelotto) y le pregunté y me dijo: ‘Mirá Nico que mucha gente piensa que los jugadores van a retirarse ahí, que va a ser más fácil, pero no vayas con esa mentalidad porque es una Liga muy física. Vas a tener que correr más’", aseguró.



Por otro lado, Lodeiro disputó 55 partidos y anotó once goles en su paso por Boca, uno para ganar un Superclásico contra River Plate en el estadio Monumental por 1-0, el 13 de septiembre de 2015. Además, el uruguayo levantó dos trofeos: el torneo local y la Copa Argentina, ambas en 2015.