El USDA mantuvo sus estimaciones de soja y maíz argentinos, pero redujo las de trigo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) mantuvo sus estimaciones de soja y maíz argentinos, pero redujo las de trigo, al dar a conocer hoy su último informe mensual de Oferta y Demanda Mundial para los principales productos agrícolas.



En soja, el organismo dejó sin variaciones sus previsiones de producción, consumo, exportaciones y stocks finales de los EEUU, cuando los analistas esperaban un ligero incremento en los stocks finales para la campaña 2019/20.



En el panorama mundial para la oleaginosa, no se experimentó variaciones en lo que respecta las campañas productivas para Brasil y Argentina, al mantener los guarismos en 123 Mt y 53 Mt respectivamente, en línea con lo esperado por los analistas; se rebajó en 0,6 Mt la estimación de exportación de poroto argentino (8,2 Mt), incrementándose en misma cantidad la estimación de crushing.



El stock final mundial crece marginalmente (1 Mt por encima del informe previo), producto de una mayor producción mundial esperada en cuantía similar, proveniente de China (estiman producción de 18,1 Mt); los operadores esperaban que los stocks permanecieran prácticamente invariables, aunque la suba no parece significativa.



Por su parte, las importaciones chinas permanecieron invariables en 85 Mt.



En el maíz, USDA no modificó las estimaciones para los Estados Unidos, preservando las estimaciones de área, rendimiento y producción, así como las estimaciones de consumo, exportación y stocks finales; los analistas en promedio esperaban un ligero ajuste al alza en la estimación de stocks (0,2 Mt).



Igual que con la soja, los guarismos para Brasil y la Argentina en producción no vieron modificaciones, 101 Mt y 50 Mt respectivamente, cuando los operadores esperaban que el organismo rebaje marginalmente las estimaciones productivas para ambos.



Tanto para Brasil como para Argentina las estimaciones de consumo, exportación y stocks también permanecieron invariables.



En cuanto al total mundial, se ven incrementados los stocks finales en 5 Mt producto de una mayor producción mundial, ligeramente morigerado por un mayor consumo; suba nuevamente explicada por un incremento semejante en la producción estimada para China, que ahora se sitúa en 260,77 Mt, cuando los analistas en promedio esperaban un ligero recorte en los stocks finales a nivel mundial (0,5 Mt).



En cuanto al trigo, Estados Unidos ve incrementadas ligeramente sus exportaciones (0,6 Mt) hasta las 26,5 Mt lo que, dado que la producción y los stocks iniciales se mantuvieron invariables, redundó en un recorte en los stocks finales esperados para la campaña, recorte mayor al esperado en promedio por los analistas en la previa al informe.



En cuanto al panorama mundial, una menor producción esperada para Argentina (19 Mt), Australia (16,1 Mt) y Canadá (32,35 Mt), es compensada casi en su totalidad por una suba en las estimaciones para Rusia (74,5 Mt), la Unión Europea (153,5 Mt) y China (133,59 Mt).



Aún así, los stocks finales se ven incrementados en 1,2 Mt por estimaciones de menor consumo y menores exportaciones.



Los stocks finales mundiales para la 2019/20 se estimaron en 289,5 Mt, 3,5 Mt por encima de lo esperado por los analistas.