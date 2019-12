El viernes vence plazo para inscribir muñecos gigantes que se quemarán a fin de año en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los vecinos de La Plata tendrán tiempo hasta el viernes para inscribir a los muñecos gigantes que participarán de la emblemática quema de "momos" que tradicionalmente se realiza los primeros minutos del nuevo año en la capital bonaerense, informó hoy la municipalidad, que recordó que "no podrán contener en su interior explosivos o pirotecnia".



Para anotarse, primero deberán preinscribirse en el sitio geomomos.laplata.gov.ar/registro, y luego dirigirse a la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano para registrar los datos del muñeco y su responsable.



Luego, los vecinos deberán presentarse en el segundo piso de la sede de Control Ciudadano, ubicada en calle 20 y 50, de lunes a viernes de 9 a 13, con copia de DNI y un boceto con las medidas del momo.



El secretario de Convivencia y Control Ciudadano local, Roberto Di Grazia, recordó que "los representantes de cada muñeco deberán asistir a la reunión que se realiza todos los años en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, de la que también participará la división de explosivos de la provincia y los organismos de seguridad competentes".



"Les recordamos a los vecinos que sostenemos la prohibición de poner explosivos o elementos pirotécnicos dentro de las estructuras. Cuando tomamos esta decisión, lo hicimos para garantizar las condiciones de seguridad de los asistentes a la tradicional quema del momo y evitar daños y molestias auditivas en personas y animales", destacó el funcionario municipal.



Asimismo, como establece el decreto 2039/2008 y la ordenanza 10.456, los momos "no pueden exceder los seis metros de alto, tres metros de ancho y otros tres de largo, mientras que su emplazamiento deberá contemplar un radio de seguridad de tres veces su altura".



Además, se recomienda la instalación de los muñecos sobre ramblas de avenidas y se recuerda que "no podrán ubicarse debajo del cableado o arbolado público, ni a menos de 250 metros de cualquier boca de expendio de combustible líquido o gaseoso o en calles muy transitadas por el transporte público".