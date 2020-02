Eliminan la elección de la reina en el Carnaval de General Villegas

El tradicional Carnaval que se celebra en la ciudad bonaerense de General Villegas ya no elegirá reina con el objetivo de erradicar los cánones patriarcales que cosifican a la mujer, sino que seleccionarán a la persona que encarne al "Espíritu del Carnaval", sin distinción de sexo o identidad sexual.



Los festejos, que implican el desfile de unas 13 murgas y comparsas y la participación de 1.200 personas, se realiza los fines de semana de febrero en la Plaza Principal de la ciudad cabecera.



Vanina Medina, de la Comisión de Carnaval villeguense, explicó a Télam que "ya no habrá elección de Reina del Carnaval" luego del "pedido expreso de diversas organizaciones sociales que solicitaron que no haya más elección de Reinas y Princesas, en el marco de un cambio de paradigma que al principio provocó 'ruido' en algunos sectores que tienen estereotipos muy marcados de patriarcado".



"Hay un jurado pero no elegirá Reina sino que la mayor mención se le dará a quien encarne el 'Espíritu del Carnaval', que incluye a cualquier participante dentro de las agrupaciones, sin distinción de sexo, género o identidad sexual que refleje mejor capacidad, alegría, espíritu festivo propio del carnaval", puntualizó.



Para ser elegido "Espíritu del Carnaval", "tiene que ser una persona integrante de alguna de las agrupaciones, mayor de edad, ser residente del partido de General Villegas y estar presente todas las noches de carnaval", detalló Medina.



La integrante de la Comisión explicó que el jurado "evaluará sus destrezas y habilidades destacables dentro de su categoría artística, que transmita emociones y valores al público, y que se le reconozca un arduo trabajo en la producción de su vestimenta".



"El Espíritu del Carnaval podrá presentarse, durante un año, hasta el próximo festejo, en distintos eventos que se realicen en el partido", puntualizó.