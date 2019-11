Elizabeth Vernaci ganó el Martín Fierro de Oro de radio

Hace 1 hora

La locutora y conductora Elizabeth Vernaci resultó anoche la gran ganadora en los premios Martín Fierro 2019 de radio al obtener la estatuilla de oro y quedarse además con el galardón a la “labor conducción femenina” por su programa “La Negra Pop”, que se emite por radio Pop.



En la ceremonia llevada a cabo en el Alvear Icon Hotel, en Puerto Madero, de esta ciudad, y conducida por Julieta Prandi y Gustavo López, el histórico Fernando Bravo obtuvo el reconocimiento a la “labor conducción masculina” por “Bravo Continental”, que puede escucharse en radio Continental.



“Novaresio 910”, que conduce el periodista Luis Novaresio por radio La Red, fue reconocido como “mejor periodístico matutino diario AM”; en tanto que “La inmensa minoría”, que encabeza Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos obtuvo lo propio en el rubro FM.



En la entrega organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), que se transmitió en vivo por América TV, se vivió también un emotivo momento cuando hubo un reconocimiento al periodista Marcelo Zlotogwiazda, fallecido en octubre pasado, por su programa “El horno está para bollos”.



La siguiente es la nómina completa de los ganadores:



-Programa semanal de interés general (AM y FM): “Al fin sucede” (Gisela Busaniche, Metro).



-Labor Periodística masculina: Darío Villarruel (“Secreto de sumario”, Radio 10)



-Programa nocturno FM: A través del tango (Oscar del Priore, la 2x4)



-Mejor labor en operación: Guillermo Bidondo (“El Club del Moro”, La 100)



-Programa semanal AM y FM: “Canciones son amores” (Nora Perlé, Mitre)



-Movilero/a: -Mariel Di Lenarda (Radio Mitre)



-Columnista policial/judicial: Paulo Kablan (“La Negra Pop”, Pop y “El Ángel”, Radio 10)



-Programa periodístico diario vespertino FM: “El horno está para bollos” (Marcelo Zlotogwiazda, Radio con vos)



-Labor locución femenina: Marcela Giorgi (“Le doy mi palabra”, Radio Mitre)



-Mejor labor en producción: Martín Aguirre (“Cada mañana” y “Sábado Tempranísimo”, Mitre)



-Mejor programa cultural educativo: “Idas y Vueltas” (Pacho O'Donnell, AM 750)



-Programa musical: “Eternamente Beatles” (Martín Aragón, Rivadavia)



-Programa periodístico vespertino diario AM: “Las últimas noticias” (Gisela Marziotta, AM 750)



-Labor en musicalización: Festa Bros (Metro)



-Comentarista deportivo: Juan Carlos Pasman (La Red)



-Analista político/económico: Iván Schargrodsky (“El fin de la metáfora”, Radio 10)



-Labor periodística Femenina: Irina Hauser (“La inmensa minoría”, Radio Con Vos)



-Labor periodística deportiva: Paulo Vilouta (La Red)



-Programa periodístico matutino diario FM: “La inmensa minoría” (Reynaldo Sietecase, Radio con vos)



-Relator Deportivo: Mariano Closs (Continental)



-Servicio informativo: CNN RADIO



-Labor locución masculina: Luis Albornoz (La Red)



-Columnista de espectáculos: Verónica Castañares (Radio Con Vos)



-Programa periodístico nocturno diario AM: “Pensándolo bien” (Jorge Fernández Díaz, Mitre)



-Programa diario de interés general en AM: “De caño vale doble” (Cecilio Flematti, Rivadavia)



-Programa deportivo: “Un Buen Momento” (Gustavo López, La Red)



-Labor conducción masculina: Fernando Bravo (“Bravo Continental”, Continental)



-Labor conducción femenina: Elizabeth Vernaci (“La Negra Pop”, Pop)



-Labor humorística: Humberto Tortonese (“La Negra Pop”, Pop)



-Programa diario de interés general FM: “El Club del Moro” (Santiago del Moro, La 100)



-Programa periodístico matutino diario AM: “Novaresio 910” (Luis Novaresio, La Red).