Emilia Jones: "A nadie le gusta un personaje que es perfecto, porque nadie es perfecto"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La serie dramática “Locke and Key”, que Netflix estrenará el próximo viernes y que es una adaptación de la novela gráfica más popular de la dupla creativa conformada por Joe Hill y Gabriel Rodríguez, sigue la historia de tres hermanos que deben mudarse luego del asesinato de su padre y terminan enfrentándose a una realidad distinta poblada de efectos y objetos sobrenaturales.



“Locke and Key”, cuya primera temporada prevé diez capítulos y que se construye en clave de thriller fantástico y aventura, con elementos de la comedia y condimentos románticos, propone una “transformación” de cada uno de sus personajes “incluso si se le quita toda la magia al guión”, expresó la actriz Emilia Jones, de 17 años, en una entrevista exclusiva a la que accedió Télam.



“Lo que me atrajo del proyecto es que incluso si se le quita toda la magia al guión sigue siendo una serie muy interesante porque cada personaje tiene sus defectos pero sufre una profunda transformación. Además el cómic me encanta”, contó Jones, hija del reconocido presentador de televisión Aled Jones, que se pondrá en la piel de Kinsey Locke.



La adaptación estadounidense del cómic homónimo escrito por Joe Hill, hijo de Stephen King y autor de obras célebres como “NOS4A2” y por el chileno Gabriel Rodríguez, cuenta con los aportes de Carlton Cuse (coguionista de “Lost” y “Bates Motel”) y Meredith Averill (coguionista de “The Haunting of Hill House”).



Con una estética que recuerda en ciertos aspectos a la popular serie “Stranger Things”, aunque con varias décadas de diferencia, “Locke and Key” gira en torno de los hermanos Tyler Locke (interpretado por Connor Jessup), Bode Locke (personificada por Jackson Robert Scott) y Kinsey Locke, que deben mudarse a Massachussetts, a la casa de la familia de su padre Rendell (Bill Heck), después de su asesinato.



“Ese lugar es un misterio porque los personajes nunca habían estado allí. Al principio, Kinsey y Tyler no aceptan el hecho de que es una gran casa. Ella odia tener que vivir allí y comenzar en una nueva escuela, pero para Bode, que es un niño, es maravillosa”, describió a modo de introducción Jones, cuya corta trayectoria reúne títulos como "Brimstone", en 2016; y apariciones en la serie británica "Utopia" entre 2013 y 2014, y el filme "Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas", de 2011.



De pronto Bode descubre unas llaves, pero ni Kinsey ni Tyler creen lo que el hermano menor cuenta porque siempre tuvo una gran imaginación; sin embargo, terminan descubriendo que todo lo que dice es real y que esos objetos pueden dañar pero también pueden hacer el bien.



La trama, atravesada por llaves mágicas que dan poderes y que los hermanos tendrán que disputar con un ser un tanto particular, envuelve un misterio profundo que se relaciona con la pérdida y los lazos inquebrantables que definen a una familia, el asesinato de su padre y una madre aparentemente ausente y con problemas con el alcohol.



Télam: ¿Qué se puede adelantar de Kinsey Locke?



Emilia Jones: Es como interpretar a dos personajes en uno, porque antes del asesinato de su padre era individualista, creativa y no le importaba lo que los demás pensaban, pero tras la muerte de Rendell, hace lo que sea para pasar desapercibida, aunque todos conocen la historia y saben qué ocurrió con su padre.



T: ¿Considerás que los jóvenes podrían sentirse representados con alguien de la tira?



EJ: Totalmente. A nadie le gusta un personaje que es perfecto, porque nadie es perfecto. Ese punto es algo que me encanta porque cada personaje tiene sus defectos y eso genera la posibilidad de que la gente pueda verse reflejada en algunos aspectos. La audiencia puede viajar con el personaje. Pasan muchas cosas y hay mucho cambio.



P: Y respecto de las llaves, ¿qué se puede anticipar?



EJ: Existen distintas llaves... La de la Cabeza que permite sacar cosas o ponerlas dentro de una cabeza. Por ejemplo, Tyler para impresionar a alguien decide poner un montón de información en su cabeza, mientras que Kinsey intenta eliminar su miedo porque está harta de él, aunque no resulta ser la mejor decisión. Otra de las llaves es la Fantasma, que te convierte en un fantasma; la de La Caja de Música que hace que la gente cante lo que quiere decir; la de los Fósforos, que crea fuego; y la de Cualquier Lugar...



T: ¿Cuál es la parte que más disfrutás de la filmación?



EJ: Una de mis partes favoritas es cuando Tyler y Kinsey tienen que ir a la nueva escuela. Por un lado, sienten que deben ser y comportarse como adolescentes normales que lidian con cosas normales. Creo que eso hace que la magia parezca realista porque son adolescentes que no solo deben enfrentarse a la muerte de su padre, sino también a la magia, que ellos creen que no existe.