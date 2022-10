¡Emocionante! Gonzalo Higuaín reveló el mensaje que le envió Marcelo Gallardo

En los últimos días, Gonzalo Higuaín y Marcelo Gallardo estremecieron a los amantes del fútbol. El "Pipita" anunció su retiro del fútbol profesional y disputó su último compromiso como jugador del Inter de Miami. A su vez, el entrenador de River Plate dio a conocer que no continuará en su puesto actual a partir del 2023, teniendo también su compromiso de despedida en el Estadio Mas Monumental.

En conferencia de prensa, Gonzalo Higuaín le dijo a los medios: "Con respecto a Marcelo... me escribió. Me mandó un audio muy lindo cuando me retiré. Fue una persona que me vio crecer desde los 17 años. Tengo recuerdos maravillosos por cómo me trató y por cómo fue conmigo. Siendo tan joven, haber podido jugado con él y hoy ver que es el mejor técnico de la historia de donde yo crecí, para mí es doblemente orgullo".

"Sin duda que ser el mejor técnico de la historia de River no es simple... la gente piensa que es simple. Te ven por lo que lograste por estar en uno de los mejores equipos del mundo y es difícil, sobre todo mantenerse. A Marcelo mandarle un fuertísimo abrazo, soy un eterno agradecido a cómo me trató y ojalá que en su nueva etapa... en el club que él elija, no tengo dudas de que lo va hacer espectacular", aportó.

Más palabras de Gonzalo Higuaín

Por otro lado, Gonzalo también aprovechó la instancia para resaltar lo siguiente: "Estar ocho años y medio en un club de Argentina es muy muy muy difícil. Lo más importante es dar todo y yo siento eso. No me veo siendo entrenador ni nada por el estilo. Sería volver al ambiente en el que tantos años estuve y porque el que me estoy retirando. Quiero disfrutar otras cosas".

"Jugué las finales de todas las competiciones", aseveró el goleador, quien el próximo 9 de diciembre se dará el lujo de festejar sus 35 años. Cuando le preguntaron por el próximo Mundial de Qatar, el exatacante de Napoli y Juventus optó por decir que seguirá al equipo como "hincha". En este tema, reflejó el deseo que puedan "coronarse" campeones, entendiendo que "sería algo muy lindo para el país".