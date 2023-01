¡Emocionante! Lionel Scaloni contó cómo vivió el título con la Selección Argentina

Pasó más de un mes que la Selección Argentina ganó la Copa del Mundo y Lionel Scaloni manifestó su vivencia. Una de las cosas que detalló profundamente fueron los sentimientos que salieron a flor de piel por lo logrado. Al respecto, el DT argentino dijo: "En ese momento decís... Uf, se acabó, qué alivió, lo conseguimos pero que alivio". Cuando vio a Paredes y rompió en llanto, fue viral. Por eso, afirmó: "Lo veo venir a él llorando de frente. Había sufrido Leandro, había entrado al equipo, salido del equipo".

Durante una entrevista con Jorge Valdano, este último le mencionó a Scaloni: "Tiene algo de simbólico eso. Un jugador que empieza la final de suplente venga y te diga gracias". Ante eso, el dueño de la "Scaloneta" destacó: "Sí, increíble... Él llegaba justo, había tenido una lesión, verlo a él emocionado, a mí me hizo emocionar también. Fue un abrazo muy lindo. Hubo un momento clave en el que me largo a llorar porque me di cuenta lo que hicimos. Tenía la cabeza en el Maracaná en 2021, cuando ganamos la Copa América".

"Me senté en el banco, 20 o 30 segundos y fueron los mejores desde que estoy en la Selección, junto a los de Maracaná. Hubo mucha lágrima en el Mundial, las de Aimar en el partido con México. Pablo venía con un problema familiar, la distancia y la importancia del partido que íbamos empate con ellos. Pablo viene de festejar el gol y emocionado, agitado; yo solo quería hablar del cambio que íbamos a hacer porque no me di cuenta que lloraba. Yo le contaba el cambio y después me di cuenta. En el segundo gol me pasa a mí, yo me emoción", agregó Lionel.

Lionel Scaloni y su visión sobre Messi

Por otra parte, Scaloni hizo foco en lo que causa Messi dentro del plantel "Albiceleste": "Es un líder, lógicamente futbolístico, pero cuando habla te puedo garantizar que dice las palabras justas. Y lo que le transmite al compañero yo no lo vi nunca, en ninguna persona. No futbolística eh, en ninguna persona vi todo lo que puede transmitir. Increíble. Es difícil. Te lo puedo contar, pero tendría que vivir la gente lo que él transmite cuando habla, cómo lo miran los compañeros, la manera que lo miran, con admiración. Es muy difícil de explicarlo".