¡Emocionante! Lo que dijo Lionel Scaloni al llegar a Pujato

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue recibido como héroe en su tierra natal. El campeón del mundo no pudo contener las lágrimas cuando fue ovacionado y halagado en Pujato, además de ser distinguido con una plaqueta del jefe comunal, Daniel Quacquarini. "Soy feliz cada vez que vengo porque estoy en la casa de mis viejos", comenzó explicando el dueño de la "Scaloneta".

"Creí que había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Veo gente del pueblo y de alrededores. Esto es el triunfo de todos. Ni de un club ni de otro sino de todo el país. Esta selección jugó para la gente. Es muy emocionante y gratificante esto. Me hubiera encantado pasar con el colectivo por toda la Argentina. Lamentablemente no fue posible porque todo lo que vivimos ayer lo llevamos en nuestros corazones", destacó después.

Por otro lado, Lionel agregó: "Ahora nos damos un poco más de lo que se ha conseguido. Sin mi familia nada sería posible ni sería lo que soy. Estuve con mi papá y pasé a verlo por la clínica. Cuando terminó el partido me senté en el banco de suplentes y fue mi momento en que volví a la tierra. Lo vi a Leandro Paredes y estaba conteniendo algo que era imposible soltar. Somos genuinos. Alguna vez estuvimos de ese lado y eso contagió".

Alegría y un momento para la eternidad

Luego, hablando con Telenoche, Scaloni informó que "la alegría es inmensa y ahora tomamos magnitud. Siempre tuve el amor del pueblo y al ser de acá uno corre con ventaja. Me encantaría seguir con esa vida (de estar en su pueblo). Cuando vengo soy feliz en mi lugar. Nos dimos cuenta con el chico que cayó en el micro. No lo vimos al otro (el que terminó en el asfalto). Fue bastante bien y lamentamos no poder llegar al objetivo porque quería parar en otros lugares".

"No tuve problemas nunca con las críticas. El cargo en el que estoy da lugar a las opiniones y no vale la pena. Cuando uno hace las cosas pensando en el bien de la Selección a uno le puede ir mal porque el fútbol al final es un deporte en el que no siempre ganar el mejor, aún haciendo las cosas bien. El camino era ese. Se ganó y ahora se magnifica todo. Hicimos los mejores 80 minutos desde que estamos en la Selección ya que era contra el campeón del mundo actual y un equipo increíble", aportó el DT argentino.

Para cerrar, Lionel Scaloni resaltó: "Pero lo bueno del equipo es que siempre quiso seguir, no dio nada por perdido. En la prórroga nos adelantamos otra vez, tuvimos situaciones. Fuimos a los penales y otra vez los jugadores quisieron ser partícipes. En los penales siempre tuvimos para decidir entre siete u ocho y está bueno por la confianza. Ese plus solo te lo da la Selección. Messi tiene el lugar guardado para cuando él decida. Y si decide que no, ya veremos. Siempre tenemos la esperanza de tenerlo".