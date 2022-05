Emociones, primeras veces y la espera barriendo para dar los datos

El día del censo se vivió con diversas emociones en San Juan. En el caso de los vecinos de Chimbas, una gran cantidad esperó a los censistas en las puertas de sus casas. Algunos, lo hicieron barriendo la vereda, mientras que, otros simplemente se sentaron en las puertas a esperar que llegara el trabajador a hacerles las preguntas sobre su vivienda y los integrantes de su familia. Otros, incluso llegaron a hacer diversas actividades fuera de sus hogares en la espera, la pintura de elementos fue una de ellas.

Quienes empezaron a censar poco después de las 8 horas se encontraron con varias casas en las que no les abrieron porque estaban descansando. No obstante, hubo casos en los que vecinos de estas personas ayudaron a los censistas. Lo que hicieron fue llamar reiteradamente a los gritos a las personas del complejo habitacional. Tras algunos minutos, terminaban saliendo con camperas y caras de dormidos para responder el cuestionario.

Vecinos

Desde las 8

Este miércoles, Cristina Vargas se levantó a las 8 horas para esperar a la censista en la puerta de su casa. Dejó la puerta abierta, barrió y conversó con sus vecinas en la espera. Finalmente, cerca de las 10 llegó la chica con el formulario.

“No hizo el censo digital porque tengo una discapacidad en la vista y no puede usar celular, pero la estoy esperando en la vereda para que no se demore mucho”, dijo.

Preguntas que causaron confusión

Cuando estaba respondiendo el cuestionario, a Fernanda Villafañe algunas preguntas la confundieron, pero con paciencia la censista que pasó por su vivienda le explicó para que pudiera contestar todo.

“La censista fue muy amable, me ayudó mucho con las preguntas en las que no sabía qué responder como si somos afrodescendientes o si me percibo mujer, no pensé que lo iban a incluir en el censo, también me sorprendió que me preguntaran sobre el techo de la vivienda, fue muy completo, muchas preguntas me sorprendieron para bien”, contó la mujer.

Cuando llegaron a entrevistarlas, ella estaba durmiendo, así que rápidamente se levantó. En ese terreno hay sólo dos viviendas, una adelante y la otra en el fondo, pero son tres hogares en total. Esto es porque está el de su madre, el de ella y el de su hija con su nieta.

Una vez que la vivienda era censada, le colocaban un sticker en la puerta para poder identificarla. Foto: DIARIO HUARPE.

Pintando en la espera

En el caso de Mario Lucero, optó por esperar el censista en la puerta para que no se tenga que demorar. De igual manera, se buscó una actividad para que el tiempo pasara rápido. Es que él tiene un gimnasio y justo tenía que pintar un caño, razón por la que lo sacó a la vereda y se puso a pintar ahí mientras esperaba.

Un regalo para la censista

María Guerra tiene un kiosco en su domicilio, así que abrió temprano debido a que las normativas provinciales lo permitían. Se llevó una decepción, la mayoría de sus clientes fue para comprar pan, semitas y tortitas por el desayuno, pero no tenía porque el panadero no le llevó ya que es un día feriado.

Cuando la trabajadora llegó a censarla, le regaló una gaseosa, un agua saborizada y unas galletas, debido a que sabe que en ocasiones es difícil el trato con las personas.

“Sé que hay que salir, andar, caminar y a veces el trato con la gente no es tan agradable. Quise compartir con ella para que se sintiera a gusto”, comentó María.

Los kioscos barriales pudieron abrir sus puertas este feriado. Foto: DIARIO HUARPE.

Censistas

Oportunidad para ahorrar

Rocío Alba es una joven de 29 años, estudiante del profesorado de Psicología. Cuando se enteró que por censar iban a pagarles, no lo dudó y se anotó porque piensa ahorrar ese dinero. Aunque, también lo hizo por la experiencia y el conocimiento que sabía que iba a adquirir.

Para esta ocasión se fue preparada y, principalmente, abrigada debido a las bajas temperaturas que hubo en la mañana. “Me puse dos buzos, dos pantalones, doble media y además me traje mate, café y mi almuerzo”, contó.

Aseguró que los sanjuaninos con ella se mostraron muy predispuestos y amables. En algunas casas no la atendieron porque estaban durmiendo, así que tuvo que volver a ellas.

Rocío se anotó para ser censista para poder ahorrar el dinero que gane por esa tarea. Foto: DIARIO HUARPE.

Agradecida por lo aprendido

Melina Lucero es una joven de 22 años que estudia abogacía y se inscribió para ser censista debido a que desde un comienzo entendió la importancia de este hecho histórico.

“Me pareció una actividad muy importante porque es un deber cívico que tenemos todas las personas. Gracias a la capacitación virtual aprendí muchísimas cosas. Creo que es una propuesta interesante para formarme como profesional en un futuro”, dio a conocer.

A conocer el terreno previamente

Abigail Godoy es una chica de 26 años a quien le tocó censar en Chimbas. Como no conocía la zona que le habían asignado, tuvo que ir unos días antes para poder ubicarse en ese terreno desconocido para ella y que se le facilitara un poco la tarea este 18 de mayo.

“Me anoté porque me interesó la propuesta y quería formar parte de este censo que hace un montón no se hacía. Las personas fueron muy accesibles, algunos querían que pasara a sus casas, muchos lo hicieron digital y eso me facilitó bastante la tarea”, manifestó.

Abigail no conocía la zona que le tocó censar, así que días antes fue para identificar el territorio este 18 de mayo. Foto: DIARIO HUARPE.