Empiezan los alegatos finales en el juicio político a Trump, que acaricia la absolución

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los alegatos finales del juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, comenzaron hoy en el Senado, con el país metido de lleno en la campaña para las elecciones generales de este año y a dos días de la esperada absolución del mandatario republicano.



Senadores han admitido que los fiscales de la Cámara de Representantes han probado en esencia que Trump abusó de su poder y obstruyó al Congreso al haber usado ayuda militar para presionar a Ucrania a investigar al potencial candidato demócrata Joe Biden e interferir en las presidenciales y legislativas de noviembre próximo.



Pero gran parte de los republicanos, que son mayoría en el Senado, consideran que las acciones de Trump respecto de Ucrania no revisten la gravedad necesaria ni siquiera para ameritar un juicio político, mucho menos para destituir al presidente, por lo que su absolución se da por descontada en una votación prevista para la tarde del miércoles.



Con la suerte ya prácticamente echada, el Senado abrió hoy cuatro horas de alegatos finales de la parte acusadora y la defensa, en una última oportunidad para que la ciudadanía en general y los votantes en particular terminen de formar su opinión en torno al que es apenas el tercer juicio político a un presidente en la historia de Estados Unidos.



Los demócratas insisten en que, por más ambigua que sea la Constitución sobre qué acciones son susceptibles de ser juzgadas en un proceso parlamentario de destitución, la conducta de Trump como mínimo se apartó de la corrección y el presidente debe responder por ello, mientras que los republicanos dicen todo es una maniobra política.



El juicio político comenzó el mes pasado en el Senado luego de que el presidente fuera sometido a impeachment en la Cámara de Representantes en diciembre por abuso de poder y obstrucción de la investigación del Congreso.



"No podemos y no debemos dejar nuestro sentido común en la puerta", dijo en la apertura de los alegatos el representante demócrata Jason Crow, uno de los dos congresistas que actúan como "fiscales" en representación de la cámara acusadora, es decir la Cámara de Representantes.



"En Estados Unidos, nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos elegidos presidentes de Estados Unidos. Yo diría especialmente aquellos elegidos presidentes de Estados Unidos", agregó, citado por CNN.



Los procedimientos en el Senado ocurren en un agitado contexto político, justo el día en que los votantes de Iowa celebran la primera elección de la temporada de internas para elegir al rival demócrata de Trump en noviembre y un día antes de que el mandatario dé su esperado discurso del Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso.



Trump está acusado de abuso de poder por supuestamente haber presionado a su par de Ucrania, durante una conversación telefónica el año pasado, a anunciar investigaciones contra el hijo de Biden, Hunter.



Hunter Biden trabajó para una compañía de gas ucraniana mientras su padre era vicepresidente de Barack Obama, el antecesor del actual mandatario.



El cargo de obstrucción del Congreso se deriva de las órdenes que Trump dio a funcionarios para que no declararan ante las comisiones investigadoras de la cámara baja.



Joe Biden es uno de los favoritos a ganar la interna presidencial demócrataes presidenciales de noviembre próximo.



Al momento de la conversación telefónica, la Casa Blanca retenía ayuda militar a Ucrania por casi 400 millones de dólares, que solo desbloqueó luego de que un miembro de los servicios de inteligencia estadounidense elevó una denuncia a superiores alarmado por el contenido de la conversación entre Trump y el presidente Vladimir Zelenski.



La denuncia del informante, cuya identidad se desconoce, destapó el escándalo y derivó en el impeachment y el juicio político a Trump, que también está acusado de obstrucción del Congreso por haber ordenado a funcionarios no comparecer a dar testimonio ante las comisiones de la cámara baja que condujeron la investigación.



El presidente republicano rechaza las acusaciones y dice ser víctima de una caza de brujas.